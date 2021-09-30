قد لا تعرفها.. 7 استخدامات أقل شهرة للثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الثوم جزء لا يتجزأ من مطابخنا ويضاف إلى عدد من الوصفات، يكفي عدد قليل من فصوصه لإضفاء نكهة فريدة على الوجبة.

هل تعلم أنه عنصرًا غذائيًا مفيدًا للغاية ويلبي عددًا من المشكلات في حياتنا اليومية؟.. من معالجة المشاكل الصحية وحب الشباب إلى التخلص من قشرة الرأس والبعوض.

إليك 7 استخدامات أقل شهرة للثوم نستعرضها وفقا لما ذكره موقع timesofindia.



مشاكل المعدة

التعامل مع مشاكل المعدة مثل عسر الهضم أو الحموضة؟.. فقط جرب هذا العلاج لتحسين صحة أمعائك، خذ 1 فص ثوم وافرمه، ضع الثوم المفروم على ملعقة كبيرة ورش عليه نصف ملعقة صغيرة من العسل.

تناول هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح وامضغه بشكل صحيح، يمكنك شرب رشفة من الماء عليها ولكن ليس أكثر من ذلك.

يكافح حب الشباب

هل تتعامل مع حب الشباب القاسي الذي لا يزول بسهولة؟.. فقط اقطع فصوصًا إلى نصفين وافركها على المنطقة المصابة، للثوم خصائص مضادة للالتهابات تقلل من آلام حب الشباب ووجود الأليسين في الثوم يقتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.

علاج السعال

عندما تعاني من البرد والسعال وحكة الحلق، فالثوم هنا لعلاجك، فقط افرم بعض فصوص الثوم واغليها مع كوب من الماء، دع الخليط ينضج لمدة 5 دقائق، يصفى الشاي ويضاف بعض العسل إذا لزم الأمر ويشرب دافئا، سوف يهدأ السعال أو البرد في أي وقت من الأوقات مع هذا العلاج المنزلي.

علاج قشرة الرأس

هل سئمت من قشرة الرأس التي تجعل فروة رأسك شديدة الحكة؟.. جرب الثوم لعلاجه على الفور، افرم بعض فصوص الثوم وأضف إليها القليل من العسل واخلط جيداً، ضع هذا الخليط مباشرة على فروة الرأس وقم بالتدليك بلطف، اتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالشامبو.

درء البعوض

أيضًا الثوم يطرد البعوض برائحته، لعمل هذا العلاج بنفسك، افرم 6-8 فصوص من الثوم واغليها ببعض الماء، دع الخليط ينضج لمدة 5-10 دقائق، دع الماء يبرد، يصفى ويصب في زجاجة رذاذ، رش هذا المحلول في جميع أنحاء المنزل وخاصة في الزوايا المظلمة لإبعاد البعوض.

يزيل الشظايا

التعامل مع الشظية مؤلم للغاية ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة إذا لم تتم إزالته في الوقت المناسب، يمكن أن يكون الشظية قطعة من الخشب أو الزجاج تخترق الجلد، وبسبب صغر حجمها، يصعب إزالتها.

للتخلص من الشظية، اقطع الثوم إلى نصفين ولفه على المنطقة المصابة بضمادة، خصائص الثوم المضادة للبكتيريا تزيل الشظايا بشكل طبيعي.

طبق حلو بالثوم

صدق أو لا تصدق، "ثوم خير" هو في الواقع حلوى لذيذة يعود أصلها إلى المغول، سمي بنامي لأن المكون في الثوم كان سرًا، وصفة خير هذه محضرة باستخدام 1 لتر من الحليب و150 جراما من الثوم و125 مل من الخل الأبيض و80 جراما من السكر وشريحتين من الزعفران.

الخطوة 1 - افرم فصوص الثوم وانقعها في الخل لمدة 20 دقيقة.

الخطوة 2 - بعد 20 دقيقة اغسلها بالماء وأضفها إلى وعاء مع كوب من الماء، عليك الآن أن تغليها ثلاث مرات، في كل مرة تقوم فيها بغليها، تخلص من الماء القديم واملأ الوعاء بالماء العذب، وذلك للتخلص من النكهات القوية للخل والثوم، بمجرد الانتهاء من ذلك، صف الماء واجمع الثوم في وعاء.

الخطوة 3 - في قدر، اغل الحليب مع الزعفران والسكر والثوم حتى ينخفض إلى النصف.

الخطوة 4 - نضيف مسحوق بذور الهال إلى توم خير وقدمها باردة أو ساخنة حسب الذوق.