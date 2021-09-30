8 علاجات منزلية تخلصك من التهاب الحلق أثناء تغيير الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوما بعد يوم يتزايد أعداد المصابين بالأنفلونزا ونزلات البرد والسعال، وهو أمر معتاد خلال هذا التوقيت من السنة، إذ تنشط الأمراض الموسمية مع تغيير الفصول وانخفاض درجات الحرارة، وغالبا ما يعاني المرضى بالحكة المستمرة الناتجة عن التهاب الحلق، وعادة ما يكون التهاب الحلق أول إشارة يرسلها أجسامنا كرد فعل للعدوى التي دخلت أجسامنا.

وفي التقرير مجموعة من العلاجات المنزلية التي يمكنها أن تخلصك من التهاب الحلق في فترات تغيير فصول السنة، وفقا لموقعي "timesofindia" و"healthline"، لكن قبل أن نستعرضها عليك الرجوع إلى الطبيب المختص إذا كانت حالتك لا تستجيب للعلاج.

1- الغرغرة:

أفضل الطرق وأكثرها فعالية في علاج التهاب الحلق، وذلك لأن كوبًا من الماء الفاتر مع قليل من الملح يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة البلعوم، ما يؤدي في النهاية إلى التخلص من العدوى.

2- السوائل الدافئة:

مثل القرفة والزنجبيل والليمون بالعسل، ببساطة يمكن أن يفعل المعجزات لحلقك، نظرًا لاختناق الحلق بسبب العدوى، وقد تساعد السوائل الدافئة على إرخاء هذه المنطقة.

3- اتباع نظام غذائي خفيف:

تناول أطعمة خفيفة أثناء الإصابة بالتهاب الحلق مفيد لمعدتك، فضلا عن أنها لن تجعلك تشعر بالألم أثناء البلع.

على سبيل المثال يمكنك طهي تفاحة بالبخار وتناولها مع العسل، أو تناول الخضروات المهروسة.

4. البخار:

يؤدي استنشاق البخار إلى فتح منطقة الأنف والحنجرة، ويساعدك ذلك على التنفس بشكل صحيح.

5- مسكنات الحلق:

أثناء التهاب الحلق يميل إلى الجفاف، وبالتالي يسبب تنميلًا، ويمكن أن يساعدك تناول مستحلبات السعال أو مستحلبات المنثول أو زيت الأوكالبتوس على التئام حلقك بشكل أسرع.

6- شاي البابونج:

هو مهدئ بشكل طبيعي ويستخدم لتهدئة التهاب الحلق، وغالبًا ما يستخدم لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وأظهرت بعض الدراسات أن استنشاق بخار البابونج يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما في ذلك التهاب الحلق، بالإضافة إلى أنه يحفز جهاز المناعة لمساعدة جسمك على محاربة العدوى.

7- الثوم:

يحتوي أيضًا على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا مثل الأليسين، وهو مركب عضوي معروف بقدرته على محاربة الالتهابات.

وأظهرت الدراسات أن تناول الثوم بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس نزلات البرد.

8- صودا الخبز:

في حين أن الغرغرة بالمياه المالحة أكثر شيوعًا، فإن الغرغرة بصودا الخبز الممزوجة بالماء المالح يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الحلق أيضًا، فضلا عن أنه تقتل البكتيريا وتمنع نمو الخميرة والفطريات.