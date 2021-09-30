إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جريئة.. وسهر الصايغ أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

طلت المطربة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون البينك، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سهر الصايغ:

وتألقت الفنانة سهر الصايغ بفستان باللون الأخضر الداكن، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

كارمن سليمان:

كما ظهرت المطربة كارمن سليمان بتوب باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نادية الجندي:

أيضا ارتدت الفنانة نادية الجندي فستان قصير باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

روجينا:

كما طلت الفنانة روجينا بفستان كت قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.