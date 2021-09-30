13 ملكة جمال بمصر اتجهن للفن والإعلام.. أولهن زينب صدقي وأبرزهن حورية وداليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُنصف الجمال أنه أهم أسلحة المرأة، قد يفتح لها العديد من الأبواب ويزيل من أمامها العقبات، غير إنه مجرد خطوة أولى لتحقيق ما تريده الفتاة خاصة عند تتويجه بالذكاء واللباقة والثقافة وحسن الرد والتصرف، وتعد هذه هي الشروط الأولى والأساسية في مسابقات الجمال حول العالم وبالتحديد مصر.

الكثيرات من الحاصلات على لقب ملكة جمال اتجهن لعالم الفن والتمثيل ولمعن تحت أضواء الشهرة، وبرعن في أداء أدوارهن، ولعل هناك العديد من النجمات اللاتي سطع اسمهن في سماء الفن ومنهن:

- زينب صدقي 1930

حصلت زينب صدقي على لقب ملكة جمال مصر عام 1930، وتعد من أوائل الفتيات المصريات اللاتي عملن بالتمثيل خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومن أشهر أعمالها فيلم عزيزة وست البيت.

- منيرة صبري 1936

والدة الفنان يوسف فوزي، ومن شدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1936، وعملت بعدها مذيعة وشاركت في أدوار بسيطة في السينما.

- داليدا 1954

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1954، والتي قادتها إلى العالمية، وبعدها تم نشر صور نادرة لها على غلاف مجلة "المصور" سنة 1954 بعد حصولها على اللقب، عملت كعارضة أزياء ثم ممثلة قبل أن تقرر الهجرة نهائيا في ديسمبر 1954.

- أمينة شلباية 1988

عقب حصولها على اللقب اتجهت لعالم تقديم البرامج التي تهتم بأمور الموضة والعناية بالبشرة والجمال

- داليا البحيري 1990

تعد داليا البحيري من أوائل النجمات اللاتي تمكن من الصعود إلى القمة بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر عام 1990.

وشاركت في العديد من عروض الأزياء، وتقديم البرامج التلفزيونية، كما تربعت على عرش النجومية بأدوارها المختلفة في السينما والتليفزيون.

- حورية فرغلي 2002

توجت حورية فرغلي باللقب 2002، ولكنها تنازلت عنه بعد حصولها عليه بأسبوع فقط، وعلى الرغم من ذلك دخلت عالم الفن بقوة وشاركت في عدة أعمال أبرزها ساحرة الجنوب.

- هبة السيسي 2004

عملت في بدايتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، إلى أن حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، ثم شاركت في مجال التمثيل وأبرز أدوارها فيلم "كتكوت" مع الفنان محمد سعد.

- فوزية محمد 2006

هي ملكة جمال مصر عام 2006 كما أنها أيضًا زوجة السيناريست أحمد عبد الفتاح، واتجهت بعد ذلك لمجال التمثيل، ومن أبرز أعمالها مسلسل بره الدنيا وقلب ميت مع الفنان شريف منير.

- يارا نعوم 2008

حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر في عام 2008، وشاركت في فيلم "حين ميسرة" ولم تكرر التجربة، وتزوجت لاعب منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب.

- إلهام وجدي 2009

حصلت إلهام وجدي على 13 لقبًا عالميًا، وشاركت في عدة مسابقات، أهمها ملكة جمال مصر لعام 2009، "ميس إنترناشيونال" عام 2006 في اليابان، وأكبر مسابقة في العالم "ميس يونيفرس" لعام 2009 في جزيرة "باهاما"، وبعد خوضها هذه المسابقات، اتجهت كسابقاتها إلى شاشة التلفزيون بانضمامها إلى أسرة برنامج كلام نواعم.

- كيرا الصباح 2016

مواليد 24 فبراير 1991 وهي واحدة من ملكات جمال مصر بعد أن فازت باللقب عام 2016، تعمل فى مجال عرض الأزياء والإعلانات، وبدأت مشوارها عام 2014 بفيلم "حماتي بتحبني"، وشاركت في مسلسل "الأب الروحي".

- نسمة عطا الله 2020

نسمة عطا الله اتجهت أيضا لعالم الفن والسينما حيث تشارك حاليا في تصوير فيلم "الباب الأخضر" الذي يشاركها البطولة إياد نصار وعدد من النجوم.

وهناك نجمات أيضا أيقونة في عالم الجمال وحصلن على لقب ملكة جمال ولكن ليست من المسابقة الرسمية مثل:

- ليلى فوزي

تعتبر من أجمل الفنانات اللائي ظهرن في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، واختيرت من قبل مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين كإحدى أجمل حسناوات عصرها.

- زبيدة ثروت

نجحت في مسابقة ملكة جمال الشرق التي أقامتها مجلة الجيل، ومسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، ولقبت بقطة السينما المصرية.

- مريم فخر الدين

كانت ملكه جمال مصر لعام 1950. وقد فازت الفنانة مريم فخر الدين على لقب صاحبة أجمل وجه في مجلة "ايماج" الفرنسية والذي يعتبر باب الدخول للنجومية. ولقبت بحسناء الشاشة لبساطتها وأناقتها وبراءة وجهها.