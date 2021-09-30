آخر ذكريات «سارة» مع عريسها المتوفى بالبحيرة.. تاريخ الخطوبة وصورة عقد القران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

17 شهرا كانت المدة الزمنية الفاصلة المتفق عليها، لتحقيق حلم زفافها على الرجل الذي تقدم لخطبتها وتمنته زوجا لها، لكن حياة العروس سارة محمود، ابنة محافظة البحيرة، تحولت في الموعد محدد لدخول جنة الزوجية، إلى مأساة جسدتها وفاة عريسها «مسعود ابو خضرة» في ليلة الحنة، بعد أيام من عقد القران، ليهز الصراخ والعويل محيط الأسرة والعائلة، بعدما كانت أصوات الزغاريد والنغمات الراقصة تتعالى.

استعد الشاب العشريني، للاحتفال بليلة الحنة، بعدما نصب صوان كبير أمام منزل العائلة في مدينة أبو حمص، لكنه سقط على الأرض بشكل مفاجئ، أثناء الرقص مع أصدقائه، لتعيش العروس المكلومة على زوجها، الذي عرف إعلاميا بـ«عريس البحيرة»، صدمة مملؤة بالأحزان بعد 5 أيام من عقد قرانهما.

وكان آخر نشاط للعروس المترملة قبل ساعات من زفافها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تغيير صورة الملف الشخصي، إلى صورة من عقد القران، أرفقت تعليقا عليها: «وكتبنا الكتاب»، لتتلقى عشرات التهانئ والتعليقات، من محبيها ومن أصدقائهما.

العروس تحتفظ بتاريخ الخطوبة وعقد القران

العروس «سارة» تدون في السيرة الذاتية، لها عبر «فيسبوك» اسم العريس المتوفي «مسعود ابو خضرة» إلى جانب تاريخين في شهر أبريل من عام 2020، أحدهما تاريخ الخطبة، الذي وافق يوم 22 من نفس الشهر، أما الصورة التي صورة عقد القران التي شاركتها عبر حسابها كانت قبل 5 أيام، تحديد يوم 25 سبتمبر الجاري.

شقيق العروس: مبروك يا حتة من قلبي

قبل أيام من تحول حياة الأسرة إلى الرثاء والحزن، بعد وفاة عريس البحيرة، دون شقيق العروس، عبر حسابه على «فيسبوك»، منشورا قال خلاله: «ها قد أتى اليوم الذى أنتظره بفارغ الصبر، فى هذه الأيام ترحل عنى فلذه كبدى، صغيرتى وروح قلبي، قطعه منى تذهب بعيدا عنى».

وتابع شقيق العروس خلال منشوره: «فى ظل هذه الأيام، أرى وجهها كل يوم، وأرى ابتسامتها، وتنقضى الأيام لتذهب إلى بيت زوجها، لتبدأ حياة جديدة، ما زالت عينى لا تصدق الذى يحدث فى هذه الأيام، ولا يمكنني فعل أي شيء غير الدعاء لها، بأن يرزقها الله راحه البال والطمأنينة، وأن يرزقها بالذرية الصالحه بإذن الله، ألف مبروك يا حتة من قلبي».

دعوة للزفاف: فرحتي فرحتكم

توجه شقيق العروس بدعوة الأصدقاء والمقربين له، لحضور حفل زفاف شقيقته، قائلًا: «فرحتى فرحتكم يا شباب، بإذن الله حنة أختى يوم الأربعاء الموافق 29/ 9 قدام البيت عندى، والفرح يوم 30 /9 فى الدراوية بإذن الله، والعاقبة عندكم بالمسرات يا حبايب، وربنا يفرح كل مشتاق يا رب».