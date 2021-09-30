«لبسوك كفنك بدلها النهاردة».. شقيقة عريس البحيرة ترثيه مجددا بصورة «بروفة البدلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد المنازل البسيطة في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، تحول مشهد الفرح في غمضة عين إلى النقيض بنسبة 180 درجة، فبعد ساعات من ارتفاع أصوات الزغاريد والرقص على نغمات المهرجانات الشعبية والأغاني المختلفة المتماشية مع ليلة الحناء، تبدل الحال كله، ليهز الصراخ والعويل جدران البيت والبيوت المجاورة.

دوى الصراخ والوجع في أنحاء المدينة، بعدما سقط العريس «مسعود أبو خضرة» أرضًا، أمام أعين أسرته وأصدقائه، تاركًا خلفه لحظات مرت كأنها سنوات في ثوانٍ معدودة، في مشهد لم يستعب تفاصيله المحيطين: هل هذا حلم؟ أم مشهد تمثيلي؟ أم مقلب من العريس يمزح به مع محبيه؟ قبل أن تأتي الإجابة المفزعة «مسعود مات».

ليلة الوداع

قبل موته بلحظات، كان يستعد العريس العشريني، مسعود أبو خضرة، للاحتفال بليلة حنته، في أعقاب عقد قرانه على خطيبته «س. م.»، إذ نصب صوانا كبيرا أمام منزل عائلته، واستعد لتقديم حفل عشاء ضخم، دعا له جميع أقاربه وأصدقائه، لكنه سقط بشكل مفاجئ وهو يرقص مع أصدقائه، لافظًا أنفاسه الأخيرة في لحظات، حسبما كشف «أ. م.»، أحد أقارب العريس، في تصريحات سابقة لـ«هن».

رسالة وداع

بعد مرور وقت قصير من وصول عريس البحيرة، إلى مثواه الأخير، ودعته شقيقته «عبير» برسالة أبكت الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة بصورة له وهو يرتدي بدلة زفافه، خلال التحضيرات لعُرسه.

وبمشاعر مكلومة، وقلب يكاد ينفجر من هول الصدمة والحزن، دونت الشقيقة، لأخيها المتوفي: «لبسوك كفنك بدل بدلتك النهاردة يا مسعود، وجعت قلوبنا وكسرتها والله يا عريسنا».

حزن وتعاطف

سرعان ما تحولت العديد من صفحات موقع «فيسبوك»، إلى سرادق عزاء، بعدما أعلن الآلاف من رواد منصة التواصل الاجتماعي، تعاطفهم وتأثرهم الشديدين بواقعة العريس مسعود أبو خضرة، متوجهين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.