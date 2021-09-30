هاجر أحمد تفتح خزينة أسرار زواجها: يومي بقى طبيخ وجوزي مخضوض (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ زواجها وظهورها المتكرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخطف الفنانة هاجر أحمد صدارة التريند من نجمات الوسط الفني من وقت لآخر، وكالعادة كانت محور الحديث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها أمس، في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «سي بي سي»، إذ تحدثت عن كواليس زواجها وكثير من التفاصيل، نستعرضها في التقرير التالي، الذي يتناول أيضا ملامح حياة هاجر أحمد بعد الزواج.

كواليس ارتباط وزواج هاجر أحمد

عكس المتوقع تماما، قالت الفنانة هاجر أحمد، إن زواجها جاء كلاسيكيا، أو على طريقة «الصالونات» كما هو معروف، إذ تقدم الشاب إلى أهلها لخطبتها، وفكرت فيه، وخلال يوم واحد فقط قررت الموافقة على الارتباط به، واصفة تلك الزيجة بأنها «نصيب»، وأن القدر يتدخل في بعض الأحيان، ويقول كلمته: «هي جت كده، مكنتش مستعجلة على الجواز، بس حسيت أني لازم أوافق وأقول آه، ووافقت فعلا، بعد راحة نفسية تامة وصلاة استخارة».

وعن فترة الارتباط، أوضحت هاجر، أنها كنت قصيرة للغاية، ولم تتجاوز شهرين تقريبا، إذ لم تشأ حينها الإعلان عن أي تفاصيل تخص الارتباط أو الخطوبة، بل جاء القرار بإعلان الزواج مباشرة، رغم أنها كان لديها تحفظات على الحديث عن شريك حياتها والحياة الزوجية، خاصة أنها تعشق الخصوصية، ولا تحب إظهار التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت سعيدة بردود فعل الجمهور على زواجها، لأنه لأول مرة يراها رومانسية.

تفاصيل حياة هاجر أحمد بعد الزواج

تحدثت هاجر أحمد، عن الحياة بعد الزواج، موضحة أنها مسؤولية، وأن هناك أشياء تغيرت في حياتها، لكن ليس تغيرا جذريا، إنما على مستوى المسؤوليات في المقام الأول: «في البداية صحابي كانوا بيجولي يلاقوني نايمة، دلوقتي أنا في المطبخ كل يوم».

ويعتبر الطبخ كل يوم، أكثر ما يتعب الفنانة الشابة في الزواج: «هو مش حاجة صعبة بالنسبالي، لأني بحب المطبخ، وكنت بطبخ في بيت والدتي، بس أخواتي كانوا بيساعدوني، دلوقتي كله لوحدي»، وبخلاف الأكل الكلاسيكي الذي كانت تطبخه في بيت والديها، فهي الآن تطبخ أكلات مختلفة من مطابخ إيطالية ولبنانية: «ولو أكله عجبته في مطعم، بفضل أدور بتتعمل إزاي، عشان أعملها برضوا».

وعادت هاجر أحمد، إلى العمل بعد شهر العسل مباشرة، ويبدو أن زوجها لم يتأقلم بعد مع ظروف عملها في الوسط الفني: «بشتغل 18 ساعة في اليوم، وجوزي مخضوض، عشان عندي عمل درامي جديد».