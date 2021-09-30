7 مخاطر صحية يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي الأخضر يعد بمثابة الجوكر الذي يلجأ إليه كثير من الناس، بحثا عن صحة جيدة، لفوائده التي لا تعد ولا تحصى، لدرجة وضعه على قمة نظامهم الغذائي، خاصة في فترات الدايت، واتباع نظام صحي لتقليل الوزن، ورغم أن الشاي الأخضر، له بالفعل العديد من الفوائد الصحية والغذائية، إلا أنه الإفراط في تناوله يقلب الآية مثل ما يحدث مع كل الأغذية، لذا يجب الحرص في تناوله وعدم شربه في كل وقت، لأنه عند الإفراط فيه يتحول إلى مشروب شديد السمية، بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

مخاطر تناول الشاي الأخضر

زاد الإقبال على تناول الشاي الأخضر، في آخر 10 سنوات، إذ أنه يعد أحد المشروبات العشبية، التي تدخل ضمن وصفات التغذية العلاجية والأنظمة الصحية المحددة للحصول على أسلوب حياة متوازن، بحسب ما كتبه حلمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف حلمي: «تعودنا كثيرا على شرب الشاي الأخضر، والحديث عن فوائده التي لا حصر لها، لكن ما حدث أن البعض يتناوله بإفراط وصورة مبالغ فيها، والنتيجة هي مشكلات كثيرة بسبب هذا الإفراط».

مشكلات الإفراط في تناول الشاي الأخضر

- اضطرابات معوية ومغص وإسهال.

- اضطرابات عصبية، بسبب ارتفاع نسبة الكافيين.

- اضطرابات في النوم وأرق.

- تكرار التبول خاصة أثناء الليل.

- فقر الدم وارتفاع نسبة الأنيميا.

- هشاشة العظام، بسبب انخفاض امتصاص الكالسيوم.

- انخفاض امتصاص فيتامين سي.

لتجنب مشكلات الشاي الأخضر

استعرض استشاري التغذية العلاجية، عددا من التحذيرات أثناء تناول الشاي الأخضر، لتجنب المشكلات الصحية الناجمة عنه:

- تناوله بحرص، مرتين أو 3 يوميا على الأكثر.

- ممنوع تناول الشاي الأخضر على الريق.

- ممنوع مباشرة بعد الوجبات التي تحتوي على مصدر حديد أو فيتامين سي.

- عدم تناوله قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل.

- شربه بدون تحلية أو بسكر دايت أو عسل نحل، في حدود الكميات المسموحة يوميا.