تيام قمر يعلق لأول مرة على أنباء ارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص كل من الثنائي الشبابي، تيام مصطفى قمر، وليلى أحمد زاهر، على الظهور سويا، بصورة مستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع متابعيهما، ونشر العديد من اللقطات والصور التي تجمعهما سويًا، في العديد من المناسبات الخاصة، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية، تظهر خلال العديد من مواقفهما معًا.

حقيقة ارتباط تيام قمر بـ ليلى أحمد زاهر

خلال استضافته ببرنامج «إسألني» المعروض عبر شاشة «CBC»، كشف الفنان الشاب ونجل النجم مصطفى قمر، الكثير من أسرار حياته الشخصية وعلاقته بوالدته، فضلًا عن الأنباء المتداولة مؤخرًا، من قبل بعض المتابعين، عن ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

ورد «تيام مصطفى قمر» على أنباء ارتباطه بـ«ليلى زاهر»، مؤكدا أنها مجرد شائعات فقط، نظرًا لعلاقة صداقتهما القوية بعيدًا عن المجال الفني، موضحا أنه يعتبرها بمثابة شقيقته الصغرى: «بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة».

تيام قمر وليلى أحمد زاهر

خلال العديد من المناسبات المختلفة، ينشر الثنائي العديد من الصور التي تجمعهما سويًا، وتُظهر علاقة صداقتهما القوية، منها في جلسة تصوير ثنائية سابقة، لصالح إحدى المجلات الشهيرة، إذ ظهرا سويًا في كواليسها، يلتقطان مجموعة من الصور الفكاهية على طريقة «السيلفي».

فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وظهر الثنائي أيضًا، في حفل زفاف الفنانين أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، الذي أقيم قبل عام، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

من هو تيام قمر؟

- نجل الفنان مطصفى قمر.

- من مواليد عام 1996، أي يبلغ من العمر 25 عامًا.

- جاء أول ظهور له من خلال مشاركته في فيلم «قلب جرئ»، في مرحلة طفولته، أمام والده.

- كان ظهوره الثاني مع والده أيضا، في فيلم «بحبك وأنا كمان».

- بعد سنوات طويلة من الاختفاء، عاود الظهور في عام 2016، بالمشاركة في مسلسلي «أبو البنات»، و«ليالي الحلمية الجزء السادس».

- توالت أعماله الفنية، وشارك في مسلسل «خيانة عهد»، أمام النجمة يسرا.