الامارات | القبض على نصّاب إلكتروني جمع 128 ألف ريال سعودي، من نشر إعلانات مضللة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على نصّاب إلكتروني جمع 128 ألف ريال سعودي، من نشر إعلانات مضللة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبضت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية على محتال استولى على 128 ألف ريال بإعلانات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي،ادعى من خلالها قدرته براعته في توظيف الأموال.

وصرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها، أسفرت أن كشف الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء هوية مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب 8 جرائم احتيال في منطقتي الشرقية والرياض، حسب صحيفة «عكاظ».

وأضاف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن هذه الجرائم،تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال، استولى النصّاب الإلكتروني من خلالها على مبلغ 128.000 ريال، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.



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