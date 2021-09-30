الامارات | القبض على 3 سعوديين اختطفوا عامل محطة وقود (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 سعوديين اختطفوا عامل محطة وقود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدونون ونشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو وثق خطف عامل في إحدى محطات الوقود.

ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود حيث باشر أحد ركابها بملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

وإثر تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.



وأعلنت شرطة منطقة حائل شمال غرب السعودية القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وأضاف المقدم سامي الشمري أن تم ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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