التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني إن التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري للأشخاص الأكبر من 60 عاما والحوامل والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة؛ نظرا لضعف جهاز المناعة لديهم.

وأوضحت اللجنة أنه من المثالي تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في الفترة من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، مشيرة إلى أن مفعول الحماية المثالي يبدأ بعد أسبوعين تقريبا من تلقي التطعيم، علما بأن موجة الإنفلونزا غالبا ما تبدأ مطلع كانون ثان/يناير.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبية بعد تلقي التطعيم مثل احمرار موضع التطعيم والشعور بألم به وارتفاع درجة الحرارة والتعب والارتجاف والتعرق والصداع وآلام العضلات، غير أن هذه المتاعب غالبا ما تزول من تلقاء نفسها بعد مرور يوم إلى يومين.