مفاجآت فرح منة عرفة: هتغني مهرجان شعبي.. و10 من الفانز هيحضروا الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفت الأنظار بالفرح الأكثر تميزًا، واختراع «تقاليع» يسير وراءها الشباب، مهمة رئيسية للنجوم والنجمات وحتى «البلوجرز»، عند التحضير لأفراحهم، بحثًا عن «تريند جديد» يتصدر به اسمهم خلال فترة عرسهم، فمنهم من يدخل فرحه على عجلة، وآخر يقيمه داخل ملاهي للأطفال، وتنضم مؤخرا إليهم الفنانة منة عرفة، من خلال تحضيراتها لحفل زفافها، على الممثل الصاعد محمود المهدي، وتجهيزهما سويًا لهذا اليوم المميز، بدءًا من وضع شروطًا خاصة للحضور، وحتى تحضير العروسين مؤخرًا، لمهرجان غنائي، لتقديمه للمدعوين.

منة عرفة والمهدي يجهزان مهرجان

منذ ساعات، نشر محمود المهدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعته بخطيبته منة عرفة، ومطرب المهرجانات الشعبي أبو ليلة، أعلن خلالها تحضير الثنائي لمهرجان شعبي جديد، سيتم تقديمه ضمن كواليس حفل زفافهما.

ودوّن «المهدي» على الصورة: «انتظروا التريند القادم، حاجة عظمة هتنزل قبل الفرح، وهنغنيها في الفرح مع إخواتي الناجحين ملوك المهرجانات».

ونشر الممثل الصاعد، أيضا، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، خلال كواليس التحضير للمهرجان الشعبي الجديد، تظهر خلاله، منة، رفقة مغني المهرجانات والموسيقى تصدح، وسبقه منشور آخر للعريس، وهو يسجل الأغنية، ممازحًا المتابعين بكتابته: «أنا بيكا ماي لاف الفانز، ده من تحضير حاجة للفرح إن شاء الله، تفتكروا ايه؟».

شروط حضور زفاف منة عرفة

قبل أسابيع، قررت منة عرفة، وزوجها محمود المهدي، وضع 3 شروط لحضور حفل زفافهما، ومن ثم اختيار 10 أشخاص بصورة عشوائية من بين الفائزين، للتمكن من دعوتهما لحضور الزفاف.

وخلال مقطع فيديو، عبر قناتهما الخاصة على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أعلنت الفنانة الشابة وزوجها، شروط المسابقة، التي استمرت على مدار 5 أيام، لاختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم، لحضور زفافها.

شروط مسابقة زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

تضمنت شروط حضور فرح منة عرفة التي أعلنها الثنائي، الآتي:

1- تسجيل إعجاب لمقطع الفيديو ومشاركته.

2- متابعة الصفحة الرسمية لمنة عرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

3- الإشارة إلى أكبر عدد من الأصدقاء والمتابعين في التعليقات على المقطع.