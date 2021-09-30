أسرع طريقة لعمل الكيكة في المنزل.. هشة وعادية وإسفنجية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، إذ دائما ما يحرصون على تناوله مع الشاي في الصباح وبين الوجبات، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأشكال مختلفة، تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحة الأطفال، ودائما ما يبحثن عن خطوات لإعداده مثل المحلات، وإليك طريقة عمل الكيك بخطوات بسيطة وسريعة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الكيكة العادية

مقادير الكيكة العادية

كوبان من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

4 بيضات.

3 ملاعق من الفانيلا.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة عمل الكيكة العادية

- في العجان، اخفقي البيض مع الفانيلا، والسكر جيدًا.

- ضيفي الزيت، والحليب، واستمري في الخفق.

- في وعاء آخر، ضعي الدقيق والبيكنج بودر.

- ضيفي خليط البيض مع خليط الدقيق، واضربي حتى تمام المزج.

- قومي بدهن قالب الكيك، ثم ضعي العجين، وادخليه الفرن.

الكيكة الإسفنجية

مقادير الكيكة الإسفنجية

كوب دقيق.

1/4 كوب نشا.

3/4 كوب سكر بودرة.

5 بيضات.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كريمة مخفوقة.

لوز شرائح.

فواكه مشكلة للتزيين.

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

- يخفق البيض مع السكر والفانيليا، لمدة 8 دقائق في ماكينة العجين.

- يضاف الخل أثناء العجن.

- يخلط الدقيق مع النشا والبيكينج بودر.

- يضاف خليط البيض تدريجيا حتى يتجانس الخليط تماما.

- يوضع الخليط فى قالب الفرن المدهون بالدقيق، ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180.

- يخرج الكيك من الفرن ويزين بالكريمة والفواكه واللوز.

الكيكة الهشة

مقادير الكيكة الهشة

3 بيضات.

كوب سكر بودرة.

1/2 كوب زيت.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيره فانيلا.

2 كوب دقيق منخول.

طريقة تحضير الكيكة الهشة

- يخفق البيض والسكر والفانيلا مع بعض في الخلاط الكهربائي.

- يضاف الزيت والحليب، وبعدها يضاف الدقيق والبيكينج بودر.

- يوضع الخليط في أي شكل من القوالب، ويدهن ويرش بدقيق وزيت قبل وضع الخليط.

- يدخل القالب الفرن محمى مسبقا، ويخبز على حرارة 180 لمدة بين 35 الى45 دقيقة.