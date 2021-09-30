متى تحصل الابنة المتزوجة على معاش والديها؟.. اعرفي حقوقك كلها

القاهرة - سمر حسين - ماما

فجأة وبدون مقدمات، تجد نفسها وحيدة في الحياة، لا أنيس ولا جليس ولا زوج ولا أب أو أم، جميعهم انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، تواجه وحدها تغيرات المجتمع والظروف الاقتصادية، غير قادرة على مواكبة الأحداث حولها، تحاول طرق جميع الأبواب سعيا وراء الأموال وتأمين الحياة، بعدما توفى ذويها، وهنا تخوض رحلة يحدد مساراتها القانون والشرع، إذ اختصا حالتها بأحقيتها في معاش أبيها وأمها، وزوجها، إذا كانت أرملة.

متى تحصل المرأة على معاش عائلها؟

يجهل البعض كثير من الأمور المتعلقة بالمعاش، والشروط الكافية للحصول عليه، في حالة الابنة غير المتزوجة والأرملة على ذمة زوجها، وغيرها من الحقوق القانونية التي تحدثت عنها المحامية مها أبو بكر، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ قالت: «المرأة غير العاملة لها الحق في معاش زوجها ووالدها، وإذا كانت تعمل لكن مرتبها أقل من المبلغ المحدد للمعاش، في هذة الحالة تأخذ الفارق بينهما، وفي حالة إذا كانت أرملة أو آنسة أو مطلقة، فيحق لها معاش والدها بالكامل، وفي حالة معاش الزوج كان أقل من معاش الوالد، تأخذ الفارق بين الاثنين».

وأضافت مها أبو بكر: «تأخذ السيدة المظلة الأكبر في المعاش، سواء كان من الأب أو الزوج، إذا كان مرتب الوالد أكبر يكون من نصيبها، وكذلك هو الحال في معاش الزوج، أما إذا كان مرتب المرأة ذو النصيب الأكبر، ففي هذه الحالة لا يحق لها الحصول على المعاش».

وأوضحت: «تلك الأمور قائمة في الشرع، وهو الأمر الذي حدده الدين من إنفاق الأب على ابنته، في حالة عدم عملها، فينفق عليها كامل الإنفاق بما يكفي احتياجاتها ومتطلباتها، وفي حالة امتناعه ترفع دعوى نفقة الأقارب، فيكون لها الحق شرعا وقانونا».

حالات تمنع المرأة من المعاش

أشارت المحامية مها أبو بكر، إلى أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للفتاة تؤثر على المعاش، سواء من الأب أو الزوج: «إذا توفى الأب والابنة متزوجة، فلا يحق لها المعاش، أما في حالة طلاقها أو أصبحت أرملة، فيحق لها التقديم على طلب المعاش، وإذ كانت تعمل لا يحق لها صرف المعاش، وفي حالة الاستقالة من العمل، أو التعرض لظروف صحية ما، فيحق لها التقديم على طلب المعاش لأخذه من جديد».

هل يحق للابنة الحصول على معاش الأم؟

فيما يخص حصول الابنة على معاش الأم أيضا، قالت مها أبو بكر: «يجوز للابنة الحصول على معاش الأم، وكما يمكنها الجمع بين معاش الأب والأم في آن واحد، وفي حالة زواجها يتم عمل مقارنة بين معاش الزوج والأب والأم، لأنه من المفترض بزواجها تنتقل كامل نفقاتها على حساب الزوج».