الحُلي تزين الأحذية النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تزين الحُلي الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2021/2022 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الأحذية النسائية تأتي هذا الموسم مرصعة باللآليء أو تزدان بالسلاسل الضخمة أو الرقيقة أو تتلألأ بأحجار الستراس اللامعة لتمنح المرأة إطلالة متألقة تعكس تفردها وتميز أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه مع الأحذية المزدانة بالحُلي اللافتة للأنظار ينبغي مراعاة أن يتحلى باقي المظهر بالبساطة والهدوء، وذلك للبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية ولتكون الأحذية في بؤرة الأضواء من ناحية أخرى.

ولهذا الغرض تعد الإطلالة الأحادية، التي تكتسي باللون الأسود بالكامل، مثالية. ومن الأفضل أيضا الاكتفاء بالقليل من الحُلي والإكسسوارات.

وأشارت "Elle" إلى أن الحذاء المزدان بالحُلي لا يقتصر على الحفلات والمناسبات المسائية فقط، وإنما يمكن أيضا الحصول على إطلالة مناسبة للأنشطة النهارية من خلال تنسيقه مع سروال جينز وبلوفر.