خبراء يطورون تطبيقا لعلاج رهاب العناكب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

طور علماء في مجال الأعصاب بجامعة بازل السويسرية تطبيقا لعلاج رهاب العناكب باستخدام الواقع المعزز(Augmented Reality) .

وأوضح العلماء المطورون للتطبيق، الذي يحمل الاسم Phobys، أنه عند توجيه كاميرا الهاتف الذكي على اليد، سيمكن رؤية عنكبوت عليها، لكن هذا في الشاشة، وليس في الواقع.

وقد وجد الباحثون أنه مع هذه العناكب الافتراضية يتمكن العديد من الأشخاص المصابين برهاب العناكب من مواجهة مخاوفهم، ومن ثم تقليل الخوف من العنكبوت الحقيقي مع الوقت والتدريب.

وينصح العلماء الأشخاص، الذين يعانون من أشكال خفيفة من الخوف من العنكبوت باستخدام التطبيق بمفردهم، إذا كان عمرهم 16 عاما على الأقل.

من ناحية أخرى، يجب على الأشخاص، الذين يعانون من رهاب العناكب الواضح، استخدام التطبيق تحت إشراف طبي متخصص.

ويتكون التدريب من تسعة مستويات مختلفة يتم الاقتراب فيها تدريجيا من العنكبوت الافتراضي والتفاعل معه في النهاية. ومع كل مستوى تزيد صعوبة الاختبار. وينتهي كل مستوى أيضا بتقييم مقدار الخوف. وعلى أساس هذا يقرر التطبيق ما إذا كان سيلزم تكرار المستوى أم لا.

ويتوفر التطبيق Phobys لكل من أبل آي أو إس وجوجل أندرويد.