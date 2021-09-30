طرق مبتكرة وسهلة لإعداد الطعمية في البيت.. منها بالموتزاريلا والبطاطس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول والطعمية من الأكلات الشعبية الأساسية على مائدة إفطار غالبية المصريين، إذ يحرص كثير من الأشخاص على تناولهما سويًا في الساعات الأولى من الصباح الباكر، فضلًا عن إعداد أقراص الطعمية ذات المذاق الشهي والمميز، بمختلف الطرق المبتكرة من قبل ربات البيوت.

وخلال هذا التقرير، نستعرض أبرز طرق إعداد الطعمية داخل المنزل، على طريقة الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طعمية بالحمص

مقادير عمل طعمية بالحمص

ثوم صحيح.

بقدونس.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

بيكنج صودا.

حمص منقوع 24 ساعة.

زيت قلي.

طريقة تحضير طعمية بالحمص

- تخلط كل المكونات في الكبة، وتفرم جيدا حتى تنعم.

- تشكل أقراص الطعمية، ثم توضع في طبق وتفرز.

- تقلى في زيت غزير ساخن، حتى تصل إلى اللون الذهبي، وتقدم.

طعمية إسكندراني محشية

مقادير الطعمية الإسكندراني المحشية

عجينة طعمية.

بصل مكرمل.

بقدونس مفروم.

سجق مقطع صغير.

شطة هريسة.

كزبرة حب.

سمسم.

طريقة تحضير الطعمية الإسكندراني المحشية

- تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

- تقلى في الزيت، وتقدم.

حشوة أخرى:

- تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل، ثم تقلى في الزيت، وتقدم.

- ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.

طعمية بالبطاطس المبشورة

مقادير الطعمية بالبطاطس المبشورة

بطاطس مبشورة.

فول مدشوش.

كزبرة جافة ناعمة.

فلفل حار.

بصل.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

ثوم.

كمون ناعم.

بيضة.

بيكنج بودر.

زيت ربع ملعقة صغيرة كربونات صودا.

طريقة تحضير الطعمية بالبطاطس المبشورة

- اضربي فى الكبة الفول المدشوش المنقوع لمدة ليلة كاملة.

- ضيفي البطاطس المبشورة والخضرة والثوم والبصل والفلفل الحار.

- ضيفي الملح والكمون والكزبرة الجافة.

- شكلي الخليط لأقراص طعمية، ثم ضيفى السمسم.

- اقلي الطعمية فى الزيت، وقدميها.

طعمية بالجبنة الموتزاريلا

مقادير الطعمية بالجبنة الموتزاريلا

كوب فول مدشوش منقوع ليلة ومصفى.

شبت مفروم.

بقدونس مفروم.

كزبرة خضراء مفرومة.

بصل أخضر.

ثوم.

2 بيضة.

ملح.

كمون ناعم.

كزبرة جافة ناعمة.

سمسم محمص.

زيت جبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير الطعمية بالجبنة الموتزاريلا

- يفرم الفول والبصل والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء.

- يضاف البيض والملح والكمون، ويفرم الخليط جيدا.

- يشكل الخليط أقراص، ويحشى بالجبنة الموتزاريلا.

- يضاف للوجه سمسم محمص وكزبرة جافة.

- تقلى الطعمية فى الزيت وتقدم.

طعمية العدس

مقادير طعمية العدس

كوب عدس أصفر.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

كمون ناعم.

بيكربونات صوديوم.

بيضة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت سمسم محمص.

حبة البركة.

طريقة تحضير طعمية العدس

- يضرب فى الكبة العدس مع البصل والثوم والكزبرة.

- يضاف الملح والفلفل والكمون والبيكربونات والبيضة، ويقلب الخليط.

- يشكل الخليط أقراص، ويضاف للوجه السمسم وحبة البركة.

- تقلى فى الزيت وتقدم.

طعمية محشية بالبصل والشطة

مقادير الطعمية المحشية بالبصل والشطة

فول مدشوش منقوع.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

ثوم.

كزبرة جافة ناعمة.

بصل.

بيضة.

زيت كمون ناعم.

كزبرة جافة ناعمة.

سمسم.

بصل محمر.

هريسة شطة.

طريقة تحضير الطعمية المحشية بالبصل والشطة

- يضرب فى الكبة الفول والبصل والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة.

- تشكل العجينة لأفراص، وتحشى بخليط البصل المحمر وهريسة الشطة.

- تقلب فى السمسم وتقلى فى الزيت، وتقدم.

طعمية فى الخلاط

مقادير عمل الطعمية في الخلاط

كوب فول مدشوش منقوع.

2 بصلة خضراء.

ثوم مفروم.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

2 بيضة.

بيكنج بودر.

كمون ناعم.

كزبرة جافة ناعمة.

زيت.

ملح.

سمسم محمص.

طريقة تحضير طعمية في الخلاط

- اضربي الفول مع البصل والثوم والخضرة فى الخلاط.

- ضيفي البيض والبيكنج بودر والملح والتوابل.

- شكلي الخليط لكرات، وضعى على الوجه سمسم.

- اقليها فى الزيت على النار، ثم قدميها.