10 نصائح لحماية الرجال من الالتهابات بعد الحلاقة.. احذر الماكينة متعددة الشفرات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة بعد الحلاقة، على عكس ما يظن الرجال، بأنهم لا يحتاجون إلى روتين ونصائح للعناية بالبشرة، لأن الحلاقة تسبب البثور والالتهابات والبقع والحبوب، لذا من المهم الاعتناء جيدا بالبشرة بعد عملية الحلاقة، تجنبا للمشكلات المترتبة عليها.

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نصائح لبشرة الرجال بعد الحلاقة

بعض الرجال، فور الانتهاء من الحلاقة، يتوقفون عن الروتين اليومي، لكن في الواقع بشرتك تحتاج إلى الاهتمام، بمجرد أن تزيل كريم الحلاقة عن وجهك، لأنها تصبح أكثر حساسية.

اشطف ذقنك مرة أخرى

تأكد من استخدام الماء البارد لشطف أي كريم حلاقة إضافي، أو أي شعر متساقط على سطح بشرتك، ودرجة حرارة الماء هنا مهمة، لأن الماء البارد يساعد في شد بشرتك وإغلاق المسام المفتوحة.

علاج الجروح والتمزقات

حتى إذا كنت تستخدم ماكينة حلاقة آمنة بشكل صحيح، افحص وجهك ورقبتك بعناية، للعثور على أي جروح وتمزقات، انتبه جيدا إليها وعالجها بمطهر.

إزالة المواد العالقة من الذقن

إذا كانت هناك بقايا زيتية متبقية على بشرتك بعد الحلاقة، حاول إزالتها وأي مواد لزجة عالقة على بشرتك، حتى تتمكن البشرة بعد الحلاقة من أداء وظيفتها بشكل أفضل.

استخدم كريم ما بعد الحلاقة

يمكن لكريم ما بعد الحلاقة أن يفعل المعجزات، لتحسين ملمس بشرتك بجعلها تشعر بالانتعاش والنظافة، علاوة على ذلك، فإن كريم ما بعد الحلاقة مفيد أيضًا، في منع العدوى التي تنشأ عن أي جروح محتملة أثناء عملية الحلاقة.

وكريم ما بعد الحلاقة الجيد، يجدد الرطوبة المفقودة أثناء عملية الحلاقة، ويخلق طبقة استباقية لمكافحة تهيجات الحلاقة، مثل الجروح وحروق الحلاقة.

جدد ترطيب بشرتك

امنح بشرتك الملساء جرعة من الترطيب الإضافي، الذي تشتد الحاجة إليها بعد الحلاقة، إذ أن عملية شد الوجه هي الطريقة المثالية لتجديد شباب بشرتك بعد حلاقة جيدة، خاصة إذا كنت تحلق قبل النوم مباشرة، فقط ضع المرطبات على بشرتك النظيفة بعد الحلاقة، واستيقظ في الصباح على بشرة أكثر شبابا وأكثر صحة ونعومة.

لا تستخدم أدوات الحلاقة القديمة

يمكن أن تحدث نتوءات الحلاقة وحب الشباب أحيانًا، بسبب أدوات الحلاقة، وإذا كانت أدوات الحلاقة الخاصة بك قد تجاوزت عمرها الافتراضي، فمن المحتمل أن تصاب بحب الشباب بعد الحلاقة، لأنها قد تنقل البكتيريا إلى بشرتك، ولتجنب ظهور حب الشباب بعد الحلاقة، استبدل دائمًا الأدوات القديمة بأخرى جديدة.

تجنب ماكينات الحلاقة متعددة الشفرات

سواء كنت تستخدم ماكينة حلاقة عادية أو كهربائية، من المهم أن تفهم تأثيرها على بشرتك، خاصة أن ماكينة الحلاقة ذات الحواف المزدوجة أو الثلاثية، تعمل على قص الشعر تحت بشرتك، مما يمنحك ملمسًا ناعمًا للغاية.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه عندما يتم حلق الشعر وتركه تحت جلدك، يكون من الصعب نموه ويميل إلى التجعيد، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات وحب الشباب، ولهذا السبب ينصح الخبراء باستخدام شفرة حلاقة واحدة.

احمِ بشرتك بالمنتج الجيد

خلال عملية الحلاقة بأكملها، اختر استخدام منتجات لطيفة ومضادة للبكتيريا، إذ تساعد المواد الهلامية المضادة للبكتيريا، على منع نمو البكتيريا وانتشارها، ما قد يساهم في عدم ظهور البثور، وهذا مهم بشكل خاصة لأولئك الذين يعانون بشكل روتيني من حب الشباب.

غسل الوجه بشكل منتظم

الغرض من الشعر الذي حلقته هو امتصاص العرق والأوساخ من على بشرتك، الآن بعد إزالته، يمكن أن يتراكم العرق والأوساخ، ويسدوا المسام، ويسبب حب الشباب في النهاية، فكن حريصا على غسل وجهك وترتطيبه مرتين على الأقل يوميًا، لتجنب هذه المشكلة.

كن مستعدًا للحلاقة التالية

يجب أن يكون حمامك مجهزًا بجميع المنتجات المذكورة أعلاه، من أجل الحصول على حلاقة أقرب وأفضل في المرة القادمة، قم بتخزين منتجات التحضير والحلاقة وما بعد الحلاقة عالية الجودة، بحيث تكون جاهزًا للعمل بمجرد أن تحتاج لحيتك الخفيفة إلى بعض الحلاقة.