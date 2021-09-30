«تزوجت قاصر ولم يعترف بها بعد بلوغ السن القانوني».. محامية توضح كيفية إثبات الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من كونه تعدٍ على الطفولة، والقانون الذي يمنع ويُجرم زواج القاصرات، إلا أن هناك من يتبع قانونًا فرديًا بإجبار ابنته على ذلك، قبل بلوغ السن القانوني، متحايلًا على القانون، بكتابة ورقة زواج عُرفي، منتظرًا تحويلها رسميا، بعد بلوغها السن.

وقد تقع تلك الطفلة ضحية عائلتها، والأسرة ذاتها لكارثة كبيرة، حال عدم اعتراف الزوج بالزواج، ورفضه استخراج الوثيقة، بل تركها بلا زواج أو طلاق.

فتاة تزوجت قاصر ورفض الزوج الاعتراف بها بعد بلوغ السن القانوني

كارثة كبيرة يحصدها زواج القاصرات، عرضها برنامج «جروب الماميز» لسيدة تشكو من أزمة تمر بها ابنتها القاصر، بعدما زوجوها وعند بلوغها السن القانوني، رفض الزوج وتركها دون إثبات، كما تخلص من جنينها.

بحسرة شديدة تحدثت السيدة، قائلة: «بنتي جوزناها وهي صغيرة حاليًا بعد ما تمت السن القانوني، جوزها سابها ومفيش أي اثبات، حتى لما بقت حامل، أسرته أجهضوها، ولا ليها حقوق في القايمة ولا أي حاجة، نعمل ايه؟!».

ربما الأزمة أو الكارثة التي تمر بها الضحية، ليست مشكلة فردية، بل هي عامة للفتيات والأسر اللاتي توافق على زواج القاصرات دون إثبات أو سند، فضلًا عن الازمات الصحية.

كيف تثبت الفتاة القاصر زواجها؟

وردت المحامية والحقوقية، مها أبو بكر، على السؤال الشائك، مؤكدة أنه في الأساس لابد من محاسبة الزوج، وأسرة الطفلة التي وافقت من البداية على الزيجة: «دول مجرمين، ولازم يتحاسبوا لأنهم هما اللي أجرموا وتعدوا على حق الطفلة، ده إتجار بالبشر».

وشددت المحامية خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن المحكمة لا تستمع لدعوات الزواج، لمن هم أقل من 18 عاما: «المحكمة أصلا مش هتسمعلهم، لأنها أقل من السن القانوني».

وعن الطريقة الوحيدة لإثبات الزواج، أوضحت مها أبو بكر، أنه لا يوجد سوى اختيارين فقط لإنقاذ حق الفتاة: «تروح تعمل تصادق على زواجها من المأذون، بالورقة اللي معاها، وممكن ترفع قضية خلع وإثبات علاقة زوجية، لكن لا يثبت الزواج إلا بإقرار الزوج فقط»، متابعة: «لازم تقدم بلاغ إنه تم اجهاضها بالأوراق والتحاليل الطبية».