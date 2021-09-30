احذر.. هذا الأمر يهدد سلامتك أثناء قيادة السيارة خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن الشمس المنخفضة خلال فصلي الخريف والشتاء ترفع خطر تعرض قائدي السيارات والدراجات النارية للإبهار، مما يهدد سلامة القيادة.

وأوضح الخبراء الألمان أن خطر الإبهار بأشعة الشمس يزيد مع الزجاج الأمامي غير النظيف، ما يحد من القدرة على الرؤية السليمة للطريق ومستخدميه وكذلك الإشارات المرورية.

وينصح النادي بتنظيف الزجاج الأمامي وزجاج المرايا الخارجية بشكل خاص في فصلي الخريف والشتاء وأن تكون المساحات في حالة جيدة لتؤدي مهمتها بشكل صحيح، كما يُوصى بارتداء نظارة شمسية مناسبة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأمامية، وتشغيل مصابيح الضوء النهاري.