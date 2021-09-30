تعرفي على سر تسوية المحشي باللبن

القاهرة - سمر حسين - طرق مختلفة يمكن استخدامها في تسوية المحشي، والتي تعطيه مذاقا مختلفا، وفي الأونة الأخيرة انتشرت بعض الطرق الغريبة المستخدمة في هذا الأمر، بحسب ما جاء على «سي بي سي».

سر تسوية المحشي باللبن

مقدار اللبن المستخدم

من الطرق المختلفة في تسوية المحشي، أن تحضير المحشي باللبن لن يطهو باللبن فقط، ولكن هناك سر في تسويته بأن يكون مقدار السائل للتسوية يكون نصف المقدار شوربة، والنصف الآخر لبن كامل الدسم.

وهنا يضاف خليط اللبن والشوربة مغليا بعد إضافة مكعب المرق والملح وبهارات المحشي عليها، وكأننا نحضر المحشي بالطريقة العادية، ثم يوضع على النار ويغطى مع المتابعة.

محشي الفرن أو البوتاجاز

قبل اختيار طريقة تسوية وتقديم المحشي سواء مشكل أو كرنب وورق في حلة على البوتاجاز أو طاجن في الفرن، يجب الانتباه أن المحشي الذي يسوى في الفرن يحتاج لكمية سائل أقل من المحشي الذي يسوى على نار البوتاجاز، خاصة لأن نار الفرن غير مباشرة على عكس نار البوتاجاز.

هنا يجب الحرص على أن يسقى المحشي بخليط اللبن والشوربة عند طهيه في طاجن أو صينية داخل الفرن أن يكون السائل يصل لكل أصابع المحشي فقط ولا يغطيه بالكامل حتى لا يتعجن خلال الطهي على نار الفرن.

إضافة القشطة على وجه المحشي

توزيع ملعقة كبيرة من القشطة البلدي على وجه المحشي خلال تسويته بخليط اللبن والشوربة، يعطى مذاقا دسما معتدلا، وكأنه بالسمن البلدي، كما يعمل على إحمرار وجه المحشي عند تحضيره في طاجن أو صينية داخل الفرن.