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شقيقة عريس البحيرة المتوفى في ليلة الحنة: «وجعت قلبي عليك» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العريس ـ مسعود أبو خضرة

عبرت عبير أبو خضرة، شقيقة عريس البحيرة المتوفى في ليلة الحنة، عن حزنها الشديد، على رحيله، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «وجعت قلبي عليك ياخويا ومشيت وسيبتنا بدري ليه يا عريسنا.. لسه بنرقص سوا يا حبيبي وتقولي أنا هتجوز خلاص شوفتي صورتي بالبدلة يا عبير استني أوريهالك أنا هبقي عريس قمر بكره يا بت يا عبير كده خلاص ياخويا؟».

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وكان «مسعود أبو خضرة»، ابن قرية أبو حمص بمحافظة البحيرة لفظ أنفاسه الأخيرة، في أثناء احتفاله بـ«ليلة الحنة»، مع أقاربه وأصدقائه، على إثر أزمة قلبية، وتحول «صوان الفرح» إلى «سرادق» عزاء، والزغاريد إلى صراخ.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عريس البحيرة المتوفى

يحكي «أ. م»، جار العريس، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مسعود، قائلًا إنه «كان ينتظر هذا اليوم باستعدادات كبيرة بعمل صوان ضخم وحفل عشاء دعى له جميع أصدقائه وأقاربه، وذبح عجلا يوم الحنة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي وفجأة سقط أمام المعازيم»، متابعا: «كان مبسوط وبيرقص وفجأة وقع من طوله في الفرح».

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وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن الجميع هرع ليطمئن عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمام حضور حنته، التي تحولت فجأة إلى جنازة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الجميع، مؤكدا أن الزفاف كان مقررا له اليوم الخميس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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