الامارات | وقّعت كتاب مذكراتها.. الهام شاهين: "كنت بتكسف من خيالي"

شكرا لقرائتكم خبر عن وقّعت كتاب مذكراتها.. الهام شاهين: "كنت بتكسف من خيالي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النجمة المصرية إلهام شاهين خلال حفل توقيع كتاب "المتمردة" الذي يروي قصة حياتها أن عنوان كتاب "المتمردة" الذي وضعه كاتب سيرتها الصحفي جمال عبد الناصر أعجبها جدًا لأنه يعبر عن مراحل هامة فى حياتها "ففي مرحلة الطفولة كنت خجولة وحساسة للغاية وذهبت لطبيب بسبب خجلي الشديد، كنت بتكسف من خيالي".

شاهين كشفت تفاصيل وأسرار جديدة من حياتها ومنها أن والدها رفض دخولها لعالم التمثيل فى البداية وفى أول عرض لمسرحية "حورية من المريخ" التى شاركت فيها شعرت بخجل شديد بعدما طالبها الجمهور برفع صوتها فدخلت فى نوبة بكاء، وفى معهد التمثيل لم تنجح إلهام شاهين فى السنة الثالثة بعدما دخلت فى مود التمثيل أثناء إحدى المحاضرات وحينما علق المحاضر على أدائها اعترضت فطردها من المحاضرة.

وفي كتاب "المتمردة" تناول جمال عبد الناصر مسيرة إلهام شاهين على مدار عقود وركز فيها على تمردها على الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

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