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الامارات | المتعافون من كورونا قد يواجهون مشكلة تغير لون الشعر إلى "أشقر"

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شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من قد يواجهون مشكلة تغير لون الشعر إلى "أشقر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل تحوره مع ظهور طفرات جديدة، فقد ظهرت أعراض أخرى واضحة لدى بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تتمثل بتغير لون الشعر وتأخر نموه، وفقا لموقع “فونتانكا“ الروسي.

وبدأ لون شعر امرأة من سكان مدينة سان بطرسبورغ يتحول إلى الأشقر، كما رصدت حالة مماثلة في موسكو عندما لجأت امرأة إلى مختصة جلدية لمعاناتها من نفس المشكلة.

ويقول الخبراء إنه لا يوجد تفسير لهذا سوى مرض “كوفيد -19″، وربما ينبغي دراسة تأثيره على بنية بصيلات الشعر، لكن تأثير الفيروس على لون الشعر لم يتم فهمه بعد من وجهة نظر علمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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