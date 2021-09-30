الامارات | دببة على شكل انجيلا ميركل تنفد من السوق الالمانية فور طرحها للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن دببة على شكل انجيلا ميركل تنفد من السوق الالمانية فور طرحها للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنتجت شركة ألمانية لصنع الألعاب دفعة من دمى الدببة في شكل المستشارة أنجيلا ميركل لكنها نفدت جميعها حتى قبل خروج ميركل من المنصب.

وتتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية ميركل الشهيرة في الوقوف حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.

وقال مارتن هيرمان مدير شركة هيرمان تويز التي تديرها عائلته منذ عام 1920 لوكالة رويترز "الزبائن يحبونها، لقد نفدت هذه الدمية. لدينا قائمة انتظار طويلة جدا وقمنا ببيع الدفعة الأولى التي تضم 500 دمية في أيام قليلة".

ويصل سعر الدمية إلى 180 يورو فهي ليست رخيصة لكن هيرمان يقول إن السعر يعادل الوقت اللازم لصنع الدمى التي تقتبس طريقة ميركل في الملبس وتصفيف الشعر.

وقال هيرمان من مدينة كوبورج في ولاية بافاريا بشمال ألمانيا "دمية الدب مصنوعة بالكامل هنا ويستغرق صنع الواحدة حوالي أربع ساعات".

ولم تترشح ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005 للفوز بفترة أخرى في الانتخابات التي جرت يوم الأحد وتعتزم ترك المنصب بمجرد تولي الحكومة الجديدة السلطة. وقد يستغرق هذا الأمر أسابيع أو شهورا في ضوء المحادثات المضنية لتشكيل ائتلاف.

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