8 صفات احذريها في الارتباط بالرجل الوسيم: «أناني وبخيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نظرًا لوسامة ملامحهم وجاذبيتهم المميزة، يكون الشاب التركي بمثابة فتى الأحلام للعديد من الفتيات والمراهقات، وهو ما يظهر خلال العديد من المنشورات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع متابعة الكثير من الأعمال الفنية التركية، ما سبب حالة من الدهشة والسخرية من قبل العديد من الفتيات، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت الفنانة أروى جودة، عن مفاجأة لأول مرة، وهي ارتباطها سابقًا بالفنان التركي أوزجان دينيز، وفسخها خطبتها منه، لبعض الأسباب المتعلقة بحياتها الفنية.

أروى جودة تكشف عن ارتباطها بممثل تركي

وفي مفاجأة للمرة الأولى، كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل ارتباطها في وقت سابق بالمطرب والممثل التركي الشهير أوزجان دينيز، منذ أن كانت تعمل في مجال عروض الأزياء.

وقالت «أروى»، خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها تعرفت على الفنان التركي خلال مشاركتها في إحدى مسابقات عروض الأزياء بتركيا، ومن ثم تمت خطبتهما، لكنها لم تستمر طويلًا بسبب رغبته في بقاءها معه بالبلاد، وهي لم ترغب في ترك مصر حينها.

وسرعان ما تسببت تصريحات الفنانة أروى جودة، في انتشار موجة من السخرية من قبل بعض الفتيات، نحو قرارها فسخ خطبتها من الفنان التركي الذي اتسم بوسامته الشديدة.

الارتباط بالرجل الوسيم

ويعد الارتباط من شاب وسيم حلم العديد من الفتيات؛ إذ أنه يكون محل جذب كبير، نظرًا لجمال ملامحه وجاذبيته الشديدة، لكن في هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، خلال حديثه لـ«هن»، أنه على الفتاة تجنب تلك الصفات في الرجل الوسيم الذي ترغب في الارتباط منه، في حال اتصافه بها، والتي تمثلت في:

1- العصبية الزائدة، وعدم قدرته على التحكم بانفعالاته.

2- سليط اللسان.

3- من يضرب شريكة حياته.

4- من يتصف بالأنانية.

5- الشخص المصاب بـ«الأنا» العالية.

6- ليس لديه القدرة للتعبير عن مشاعره.

7- اتصافه بالبُخل الشديد.

8- متعدد العلاقات.