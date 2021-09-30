طفل بريطاني يصدم متابعيه على «السوشيال ميديا»: حوّل ملامحه لأنثى بالغة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في سنوات العُمر الأولى تظهر المواهب والهوايات المختلفة على كل طفل؛ إذ تتشكل مع شخصيته بشكل تدريجي، ومن هنا تعرف الأسرة طريق ما يهوى ابنها، ومحاولة مساعدته على تنمية مهاراته، وهو ما فعلته إحدى الأمهات، مع طفلها البالغ من العمر 12 عامًا، الذي يهوى عالم مستحضرات التجميل، بالرغم من سنه الصغير، واختلاف المجال عن جنسه الذكوري، لكنه فضله عن غيره.

حب الطفل لعالم الماكياج

ينشر الطفل البريطاني مايلز بولمان، العديد من الصور عبر حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي يصدم خلالها الكثير من متابعيه، بسبب تحول شكله بالكامل إلى أنثى بالغة؛ إذ أنه بارعًا في اللعب بأدوات الماكياج، التي تساعده في تحويل ملامحه إلى فتاة جذابة.

تقول نيكولا بولمان، والدة الطفل، البالغة من العمر 42 عامًا، إنها لاحظت موهبة طفلها وحبه لعالم الماكياج منذ أن كان في عامه الثاني فقط، ما أثار دهشتها، ومن ثم قررت تشجيعه على ممارسة ما يحب، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

لم يحب «مايلز» فنون استخدام الماكياج فقط، بل ارتداء ملابس السيدات أيضًا، واستعارة ماكياج والدته، وتسلية العائلة والأصدقاء بمهاراته المميزة.

حب التمثيل والرقص

لم تتوقف مواهب الطفل الصغير حد شغفه بعالم الماكياج وفنونه فقط، بل أنه يهوى التمثيل بشدة أيضًا، فهو يأمل بأن يكون ممثلًا مسرحيًا شهيرًا ذات يوم؛ إذ أنه يقضي ساعات وأيامًا طويلة في إتقان وضع ماكياجه، والشعر المستعار، لتجسيد العديد من الشخصيات الفنية الشهيرة.

وفي السادسة من عمره، بدأ «مايلز» تعلم دروس الرقص، ومن ثم سافر مع فرقته إلى العديد من البلدان لللمنافسة في مسابقات رقص بالشوارع، والعديد من المناسبات والحفلات الخاصة.