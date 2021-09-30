هاجر أحمد: الزواج مسؤولية وأصعب شيء فيه «الطبخ كل يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هاجر أحمد، إن الزواج مسؤولية، وهي حياة جديدة تحتم على الإنسان أشياءً جديدة في حياته، لافتة إلى أن زوجها يتابع أعمالها ويدعمها، وتأخذ رأيه فيها، ويفيدها بشكل كبير.

ماذا تغير بعد الزواج

وأضافت هاجر أحمد، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الأربعاء، ردًا على سؤال حول الأشياء التي تغيرت في حياتها بعد الجواز: «أكيد فيه حاجات اتغيرت لكن مش تماما»، موضحة أنها «بتطبخ كل حاجة، وإيدي متعورة.. أنا بحب أطبخ حتى في البيت عند ماما كنت بطبخ، وبالتالي فكرة الطبخ مش صعبة عليا».

الاختلاف بين الزواج والعزوبية

وتابعت: «الأمر الصعب هو الطبخ كل يوم، لأن عند ماما كان ممكن إخواتي يعملوا حاجة وأنا حاجة، وقبل كدة كان بيجي صحابي في الشغل يلاقوني نايمة، ولكن دلوقتي بيجيوا يلاقوني في المطبخ.. في البيت عند ماما كنا بناكل أكل كلاسيكي أوي، لكن دلوقتي لازم أعمل شوية حركات لبناني وشوية حركات إيطالي، يعني لو قاعدين في مطعم وهو عجبه أكلة، فبروح اسأل الشيف بتتعمل إزاي، وممكن أدور على اليويتوب تتعمل إزاي».

الانتقال من طنطا إلى القاهرة

وأشارت الفنانة إلى أنهم في الأصل من طنطا، ثم انتقلت إلى القاهرة مع أهلها، ودرست علم النفس، إرضاءً لأهلها، وبعدها درست الفنون المسرحية؛ لأنها تحب التمثيل.

دورها في مسلسل حكايات بنات

أما عن دورها في مسلسل حكايات بنات، فقالت إنه قريب من قلبها جدًا، وقبل أن تشارك فيه كانت في الخارج، وطلبوها للعمل فيه، وأعجبها الدور، موضحة: «المسلسل كان حظه حلو بصراحة».