الامارات | «بلس 95» تطلق مسابقة للمصورين الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلس 95» تطلق مسابقة للمصورين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت إذاعة بلس 95 الناطقة باللغة الإنجليزية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، دعوة للموهوبين في فن التصوير بالإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق، إلى المشاركة في المسابقة التي تنظمها بهدف تحفيز المصورين الشباب وصقل وتطوير مهاراتهم ومواهبهم.

وحدّدت الإذاعة المسابقة لفئتي «Cinematic drone» و«FPV Drone»، بقيمة إجمالية للجائزة تبلغ أكثر من 30 ألف درهم.

ووضعت الإذاعة معايير عدة للمشاركة هي: أن تتضمن المشاركات مقطعاً مصوّراً واحداً لكل متسابق لا تتجاوز مدته 60 ثانية، وأن تكون جميع المواد المصورة حديثة وغير مشاركة في مسابقات أخرى، ومنفذة من قبل المشارك في المسابقة حصراً.

وقال مدير الإذاعة سيف الشلال: «يزخر مجتمع الإمارات بكل شرائحه بالمواهب في مجالات إعلامية نوعية من ضمنها التصوير، ونحن في (بلس 95) نطمح إلى أن نكون جسراً لاكتشاف الموهوبين من خلال هذه المسابقة، لتجسيد اهتمام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون باكتشاف المواهب المتميزة، خصوصاً من فئة الشباب».

وأضاف: «نحن أول إذاعة تدعم وتنظم مسابقة في فئة التصوير من منظور الشخص الأول FPV racing، وهذا أسلوب يستخدم لتصوير مشاهد الحركة ويعتبر أسرع من التصوير بالكاميرات الطائرة التي يتم تركيبها على الدرون، وننتظر مشاركات المتسابقين لفرزها وتقييمها ليتم الإعلان عن الفائزين في أول شهر نوفمبر المقبل».

وتبدأ الإذاعة باستقبال المشاركات خلال الفترة بين الأول و30 من أكتوبر المقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة نشر مقطع مصوّر في حسابهم على شبكة إنستغرام، مع وضع الوسم الرسمي لحساب الإذاعة #pulse95radio، وإرسال فيديو المشاركة على البريد الإلكتروني: [email protected]

ويتوجب على أصحاب المشاركات المرشحة للفوز إرسال المواد الأصلية المستخدمة في المقاطع المصوّرة إلى الإذاعة، مع العلم بأن حقوق النشر لمقاطع التصوير الفائزة تنتقل إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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