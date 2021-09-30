الامارات | #عزيزتي حواء.. السروال الجينز يطلّ بطيف لوني واسع

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي حواء.. السروال الجينز يطلّ بطيف لوني واسع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي السروال الجينز باللون الرمادي في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، ليمنح المرأة إطلالة عملية تتسم بالأناقة.

ويطلّ الجينز بطيف لوني واسع يمتد من الرمادي الفاتح إلى الرمادي الداكن، مشيرة إلى أن الرمادي يتناغم مع كل الألوان تقريباً بفضل طابعه المحايد، لاسيما الأبيض والأسود والكريمي.

ويمتاز الجينز الرمادي بتنوّع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بلوزة وبليزر وبوت الكاحل. ويمكن الحصول على إطلالة عصرية كاجوال، من خلال تنسيقه مع بلوفر تريكو أكبر من المقاس (Oversized) وبوت يصل طوله إلى الركبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news