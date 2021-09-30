الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسر

طالب مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان بإيجاد مسارات إضافية، لتخفيف حدة الازدحام في الشارع، وتحديداً عند جسر النعيمية في الجهة المؤدية من عجمان إلى الشارقة.

كتب

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة، تأخر بعض المدارس في تسليم الكتب المدرسية إلى الطلبة، لاسيما الصفوف العاشر والـ11 والـ12، ما يؤثر سلباً في تحصيلهم الدراسي.

شرطة

أثني ذوو طلبة بمدارس خاصة بمنطقة العزرة في الشارقة، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة الشارقة، في تأمين المنطقة الخاصة بعبور طلبة هذه المدارس إلى مدارسهم وضمان سلامتهم.

ازدحام

لاحظ مستخدمون للطرق في إمارة دبي والمناطق المجاورة، تزايداً لافتاً في كثافة المركبات التي تسير على الطرقات، وازدحاماً في أوقات الذروة يتجاوز النسب المعهودة، وذلك تزامناً مع قرب انطلاق فعاليات «إكسبو2020 دبي».

مقار

يستعد عدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية بإمارة دبي، للدوام بشكل شبه كامل في موقع «إكسبو2020 دبي»، للإشراف على اللجان التابعة لهم، وممارسة أعمالهم اليومية انطلاقاً من مقارهم في المعرض.

صندوق

اقترح ذوو أطفال مصابين بالتوحد، إنشاء صندوق لدعم علاج وتأهيل هؤلاء الأطفال، باعتبار أن كلفة الفحص والعلاج والتأهيل تتخطى 120 ألف درهم سنوياً، ما يمثل عبئاً مالياً باهظاً على كاهل أسر هؤلاء الأطفال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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