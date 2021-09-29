هاجر أحمد عن زوجها: «أول ما شافني قال عايز أتجوزك وأنا وافقت في يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة هاجر أحمد، تفاصيل موافقتها على الارتباط بزوجها خلال يوم واحد، حيث تعرفت عليه عن طريق أهلها، وهو زواج كلاسيكي، موضحة: «أنا وافقت عليه في يوم، مش ما صدقت، لكن أوقات بيحصلك نصيب بيجبرك على حاجة، في راحة نفسية تامة، في صلاة استخارة.. هي دي، وبتيجي كدة، مع إن دي مش شخصيتي ولا ده طبعي، بس هي جات كدة مرة واحدة.. الجوازة كلها جات كدة»، مضيفة: «فترة الارتباط لم تستمر أكثر من شهرين، وأردت الإعلان عن الزواج «مرة واحدة»

«لدي تحفظات على اختيار شريك حياتي»

وأضافت هاجر أحمد، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس: «أنا مكنتش ضد الجواز والاستقرار.. بالعكس.. بس كان عندي تحفظات كثيرة جدًا على اختيار شريك حياتي، وكان لازم اختاره بعناية»، لافتة إلى أن زوجها بعيد تمامًا عن مجال الفن، موضحة أنها لا تعلن تفاصيل حياتها الشخصية، وفرحت بردود فعل الناس على صور حفل الزفاف، معقبة: «أول مرة يشوفوني رومانسية».

وتابعت: «أنا فرحت من حب الناس الغريب اللي مشوفتوش في حياتي، وحسسوني إنه أنا بنتهم، وأنا ماشية في الشارع الناس بتقولي فين عريسك، وكل الناس كانوا بيقولولي مبروك يا عروسة، كل الناس كانت بتقول كدة، وحسيت إن العالم كله بيحتفل بيا».

«عدت للعمل.. وجوزي مخضوض»

وشددت على أنها حاولت الفترة الماضية، أن تطور من نفسها وقدراتها، موضحة: «قعدت اشتغل على نفسي، وركزت على اختياراتي، وإني اختار اللي يعلم مع الناس ويؤثر فيهم وده اللي فرق معايا»، لافتة إلى أنها استأنفت العمل بعد شهر العسل، ويصل عدد ساعات العمل في اليوم إلى 18 ساعة يومًا، معقبة: «جوزي مخضوض».

ولفتت إلى أنها تعمل حاليًا في حدوتة «بدون ضمان» مدتها 10 حلقات، وتتحدث عن العنف الأسري، والمشاكل التي تواجهها المرأة بعد الطلاق.