طريقة بسكوت العشر دقائق في خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، طريقة جديدة لإعداد البسكوت داخل المنزل، لاقت إقبالًا كبيرًا خاصة مع بقاء السيدات والفتيات داخل المنزل لساعات طويلة، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع بدايات العام الماضي 2020، وذلك نظرًا لسهولة إعداده خلال 10 دقائق.

وخلال الساعات القليلة الماضية، عادت طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، لتتصدر تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، من العديد من السيدات.

وخلال هذا التقرير، نقدم لكِ طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بسكوت العشر دقائق

- مقادير عمل بسكوت العشر دقائق

كوب ونصف دقيق

نصف كوب سكر

بيضة

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة أو سمنة

معلقة صغيرة بيكينج بودر

معلقة صغيرة فانيليا

- طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

اخلطي السمنة والسكر والبيض والفانيليا، وضيفي النشادر والدقيق، داخل العجان، أو بالمضرب الكهربائي

ضيفي اللبن بشكل تدريجي، واخلطي حتى تحصلين على القوام المثالي

ضعي الخليط في كيس حلواني وابدأي بتشكيله على صينية

أدخليه الفرن 10 دقائق حتى تمام النضج ثم قدميه

طريقة عمل بسكوت السمسم

- مقادير عمل بسكوت السمسم:

3 أكواب دقيق

كوب سمسم محمص

نصف كوب زبدة

كوب سكر

بيضة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

القليل من الماء للعجن

طريقة تحضير بسكوت السمسم

اخلطي السكر مع الزبدة

أضيفي الدقيق والسمسم والبيض والفانيليا والبيكنج صودا والملح وقلبي

ضيفي الماء حتى يصبح البسكويت عجينة تستطيعين تشكيلها

أفردي العجينة بالنشابة وقطعي العجينة بالأشكال ورصيها فى صينية مفروشة بورق زبدة

ضعي البسكويت في الفرن حتى تمام النضج

بسكوت بالكاسترد

- مقادير عمل بسكوت بالكاسترد

200 جرام زبدة

1 كوب سكر بودرة

1 كوب كاسترد بودرة

بيضة

2 ونصف كوب دقيق

نصف ملعقة فانيلا

طريقة تحضير بسكوت بالكاسترد

في العجانة تخفق الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض مع الفانيلا

ثم يضاف الكاسترد والدقيق وتخفق العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة لينة

تترك حتى ترتاح العجينة لمدة نصف ساعة

ثم تشكل على شكل كرات وتشكل بالشوكة أو يمكن فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات

ثم تدخل الفرن على ورق زبدة لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج ويقدم