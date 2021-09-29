أنطوان سلامة: هدفنا في مهرجان الأزياء والموضة تشجيع الصناعة المصرية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أقيم مساء أمس، المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء «Brands & Designers of Egypt»، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والمزمع إقامته يوم الجمعة الأول من أكتوبر المقبل بقصر البارون والذي قامت بتقديمه المذيعة شيرين حمدي.

يهدف المهرجان إلى تقديم الدعم إلى المواهب الشابة في مجال الموضة والأزياء من مصممي أزياء وعلامات تجارية مصرية جديدة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقديم تصميماتهم من خلال فعالياته، كما يهتم بمجال عارضي الأزياء فيوفر لهم مسابقة في مجال الموضة بمعايير عالمية ليقدم جيل جديد مدرب من عارضي الأزياء على أعلى مستوى.

تسليط الضوء على المواهب الجديدة في عالم الموضة والأزياء

بدأ المؤتمر بكلمة لمؤسس المهرجان كريم البيلي رئيس مجلس إدارة شركة «Fashion Republic» والتي قامت بإخراج وتنفيذ أكثر من 70 عرض أزياء بمصر والدول العربية والأجنبية، الذي أكد أن الهدف الرئيسي من إقامة المهرجان هو تسليط الضوء على المواهب الجديدة في عالم الموضة والأزياء سواء مصممين أزياء أو علامات تجارية بالإضافة إلي تشجيع الصناعة المصرية.

ويستمر المهرجان بشكل موسمي لدعم وإظهار المواهب الجديدة وذلك بدعم ومشاركة كبرى بيوت الأزياء ضيوف شرف المهرجان ويقدمون أحدث تصميماتهم لموسم خريف شتاء2021/2022.

كريم البيلي: يسعى المهرجان لدعم مجال الأزياء في مصر

وأوضح «البيلي» أن المهرجان في دورته الأولى سيكون مميز وفريد من نوعه وذلك لمشاركة دار الأزياء العالمية لا بورجوازي وممثلها رئيس مجلس الإدارة أنطوان سلامة لأول مرة بمصر، ومصممة الأزياء المصرية العالمية سارة أنسي.

كما أكد «البيلي» أن المهرجان يسعى لدعم مجال الـ الأزياء في مصر وضخ أجيال جديدة من العارضات وذلك من خلال مسابقة «Egypt Top Model» والتي تقام على هامش المهرجان ويتم اختيار الفائزين فيها على أعلى المعايير القياسية من خلال لجنة تحكيم من خلال أبرز الأسماء في مجال الموضة والأزياء على رأسهم كريم الشاعر أفضل عارض أزياء في لبنان لعام 2016، كريم شريف أفضل عارض أزياء في مصر لعام 2017، إلهام وجدي مقدمة البرامج أفضل عارضة أزياء في مصر لعام 2009، الاستايليست سعيد رمزي، ميريت مجدي مديرة الحفلات في فندق هيلتون مصر الجديدة.

ومن جانبه أعرب أنطوان سلامة رئيس مجلس إدارة وممثل دار الأزياء العالمية «لا بورجوازي» عن سعادته وذلك لتقديمه العرض الختامي للمهرجان الذي يعد العرض الأول لدار الأزياء العالمية بمصر حيث يشاركه كلا من مصمم الأزياء شاربل عازرا ومصممة الأزياء نديم سكي.

ووعد «انطوان» في ختام المؤتمر بتقديم مجموعة جديدة لموسم خريف شتاء 2021 -2022 يليق باسم المهرجان وسيكون مفاجأة ينتظرها الجميع، كما أكد على أن مصر من الدول العريقة التي ترعى مجال الموضة والأزياء وقدمت الكثير من الرواد في هذا المجال، مشيرا الى هذا المهرجان سيكون نواة ونقطة انطلاق جديدة يشهد بها العالم ومحبي الموضة والأزياء في العالم أجمع.

مصممة الأزياء سارة أنسي: المهرجان ينمي صناعة الموضة والفاشون في مصر

وأوضحت سارة أنسي مصممة الأزياء، انها سعيدة لمشاركتها في المهرجان في دورته الأولى لأنه يشجع وينمي صناعة الموضة والفاشون في مصر لانها تحتاج الى مزيد من الدعم لوجود كوادر شبابية جيدة جدا تتمكن المنافسة على جميع الاصعدة العالمية.

واختتمت «أنسي» حديثها أنها تشارك بمجوعة مختلفة من التصميمات العصرية التي تناسب موسم شتاء 2022.

يضم المهرجان عروض أزياء لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين أصحاب دور أزياء متنوعة منهم: دينا الزرقاني مؤسسة ماركة «زرقاني» للأزياء، ونورهان، ونوران السباعي مؤسستي ماركة «لوتشي» للأزياء، وإنجي علوبة مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء إنجي علوبة، وهبه الزناتي مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء هبه الزناتي، ومصممة الأزياء وصاحبة ماركة «سيا» مي نصار، وسارة عبد الرازق المصممة وصاحبة دار الأزياء «سارة عبد الرازق»، وسارة خالد مصممة الأحذية وصاحبة ماركة «سارة خالد ديزاينز» والعروض بالكامل من إخراج مخرجة العروض غدير العجباني.

الجدير بالذكر أن أنطوان سلامة وأزياء «لا بورجوازي» قدما تصميمات لأكثر من 7000 عميل حول العالم بما في ذلك مشاهير هوليود ومشاهير العالم العربي منهم إليسا ونجوى كرم ونانسي عجرم ونوال الزغبي وهيفاء وهبي وأصالة وبلقيس.