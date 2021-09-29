فوائد الرمان المتعددة.. يقي من تصلب الشرايين وسرطان البروستاتا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أشهر قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، الذي يتم خلاله تناول العديد من الفواكه المميزة ذات المذاق الشهي، والتي يأتي على رأسها الرمان، لذلك يبحث الكثير من محبيه، عن فوائد الرمان، وما يتميز به من عناصر ومواد غذائية تساعد في وقاية الجسم من قبل العديد من الأمراض.

فوائد الرمان

وخلال هذا التقرير، نرصد فوائد الرمان، وفقًا لما عرض موقع «medical news today» الطبي العالمي، والتي تمثلت في:

1- مضادات للأكسدة

تحتوي بذور الرمان بلونها الأحمر على مادة البوليفينول، وهي واحدة من المواد الكيميائية التي تصنف من مضادات الأكسدة القوية، كما يحتوي عصير الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفواكه الأخرى، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الإصابة بالالتهابات.

2- فيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، الذي يساهم في الوقاية من نزلات البرد الشديدة، وخاصة فيروس كورونا المستجد.

3- الوقاية من السرطان

يساهم عصير الرمان في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى الرجال، وبالتالي تقليل التعرض لتلك الإصابة.

4- الوقاية من مرض الزهايمر

يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان، وتركيزها العالي يعيقان تقدم مرض الزهايمر ويحمي الذاكرة من الإصابة به.

5- الهضم

يمكن لعصير الرمان أن يقلل حدوث الالتهابات في الأمعاء، ويحسن عملية الهضم، فقد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب القولون التقرحي، وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

6- مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب احتواءه على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة.

7- التهاب المفاصل

قد تساعد مركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع حدوث التهابات المفاصل والغضاريف، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

8- أمراض القلب

يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب والشرايين، إذ أنه يحسن تدفق الدم ويمنع تصلب الشرايين، وتراكم الكوليسترول بداخلها.