6 أمور عليكِ إخبارها لمعلم طفلك قبل بدء الدراسة.. منها ظروفه الصحية وسماته

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع التحضيرات لاستقبال عام دراسي جديد، تحرص العديد من الأمهات على متابعة استذكار الدروس أولًا بأول مع أطفالهن، وذلك لمساعدتهم حتى يحققوا أعلى الدرجات المرجوة، فضلًا عن تحسين مستوياتهم الدراسية، لذلك على كل أم الاتجاه أولًا للتعامل المباشر مع المعلم الخاص بالطفل، والتواصل معه بكل ما يخص الابن لتحقيق أفضل النتائج.

معلومات عن طفلك يجب إخبار مُعلمه بها

وحسبما قدم موقع «childmind»، تلك مجموعة من المعلومات الخاصة عن طفلك، التي يجب عليكِ إخبارها للمُعلم الخاص به، كي يتمكن من التعامل مع بصورة صحيحة، والتي تتمثل في:

1- الظروف الصحية

إذا كان طفلك مصابًا بأي مرضًا مزمنًا كالسكري، أو أمراض القلب، أو لديه حساسية من أي نوع، يجب عليكِ إخبار المُعلم الخاص به، لأن إصابته يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستوى تركيزه وسلوكه.

2- قضايا الأسرة

إذا كانت عائلتك تمر بتغيير كبير يمكن أن يؤثر على طفلك، مثل الطلاق أو وفاة أحد أعضاء الأسرة، وغيرها من الأمور، أو الانتقال، فعليكِ تنبيه المعلمين حتى يتمكنوا من مراقبة التغييرات السلوكية.

3- السمات الشخصية أو المشكلات السلوكية

ربما يكون ابنك خجولًا بشكل مؤلم ويخشى تكوين صداقات في مدرسته، أو يتسم بشخصية انطوائية، وفي تلك الحالات من الأفضل توعية المعلمين بهذه المشكلات قبل أن تصبح مشكلة في المدرسة.

4- نقاط القوة والضعف

من الضروري أن يكن المُعلم الخاص بطفلك، على معرفة تامة بنقاط ضعفه وقوته خاصة خلال دراسة المواد المختلفة، لأنه سيكون لديه المزيد من الوقت لمساعدة ابنك على التحسن في المجالات التي هو في أمس الحاجة إليها.

5- أسلوب التعلم

ينبغي أيضًا إخبار المُعلم، بأساليب التعلم الخاصة بابنك، خلال استخدامه لأدواته الشخصية، وكيفية التحدث مع الآخرين، وغيرها من الأمور الشخصية الأخرى.

6- عادات الدراسة

هل يسرع ابنك في أداء واجبات مادة الرياضيات، بينما يشعر بالإرهاق في مهام القراءة؟، مثل هذه الأمور عليكِ إخبارها للمُدرس، وذلك كي يساعدك على تقديم اقتراحات لجعل وقت الواجب المنزلي أكثر سلاسة.

أطعمة تساعد أولادك على التركيز قبل بدء الدراسة

وعلى نحو آخر، يحتاج طفلك إلى تناول العديد من المواد الغذائية التي تساعده على التركيز خلال الفصل الدراسي، لذلك نقدم لكي، مجموعة من الأطعمة التي تساعد ابنك على التركيز بشكل جيد، حسب موقع «بولد سكاي» المعني بالصحة.

- عين الجمل

يعد عين الجمل واحدًا من بين المكسرات التي تحتوى على أحماض «الأوميجا 3»، فضلًا عن مضادات الأكسدة، وعلاوة على ذلك الكربوهيدرات والبروتينات والألياف وبعض الفيتامينات، وكلها عناصر طبيعية تعمل على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية.

- الشيكولاتة الداكنة

تساعد الشيكولاتة الداكنة على تعزيز تدقق الدم بالمخ، حيث أنها من الأطعمة الغذائية التي تساهم في تقوية التركيز والذاكرة، وعادة ما ينصح بإضافتها للنظام الغذائي للوجبات من أجل تعزيز قدرة المخ.

- سمك السالمون

يعد سمك السالمون واحدًا من الأطعمة الغنية أيضًا بأحماض «أوميجا 3»، التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة، إذ أفادت عدد من الدراسات أن سمك السالمون يعزز من الصحة العقلية.

- البنجر

واحدًا من الأطعمة المهمة لتحسين الذاكرة، والوقاية من فقدانها في سنوات عُمر الكبر، فمن المفضل أن تحرصي دائمًا على إضافة البنجر في الأنظمة الغذائية للأبناء بشكل يومي مما يعزز من القدرة على التركيز.

- السبانخ

تساعد السبانخ على تعزيز ذاكرة المخ، والقدرة على التركيز مما تحسن من الذاكرة بشكل كبير.

- الأفوكادو

واحدًا من الفواكه الهامة التي يحتوي مضادات الأكسدة مما تعزز من صحة المخ والتركيز.