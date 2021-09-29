4 دوافع تجعلك تتجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة.. إليك أفضل وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الجيد أن تذهب إلى السرير للنوم بعد الاستحمام بالماء الساخن، ولكن هذه العادة قد تضر بصحتك أكثر مما تنفع، وتسبب ما يلي وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1. الأرق:

يبدو أن الاستحمام بالماء الساخن قبل الاستلقاء على السرير أمر جيد، لكنه يعيق نومك، لأنه يؤدي إلى رفع درجة حرارة جسمك الأساسية وإرباك جسدك.

وإذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى الاستحمام، فخذ حمامًا فاترًا قبل أن تذهب إلى النوم بساعة أو ساعتين.

2. تسارع نبضات القلب:

إذا شعرت أن قلبك ينبض بشكل متسارع بعد الاستحمام بماء ساخن، فهناك تفسير علمي، وهو أن الماء الساخن يرفع ضغط الدم، ويسبب ارتفاع حرارة الجسم ما قد يُجهد عضلة القلب، وحينها تتسارع نبضات القلب، وكل هذه الأمور تعني أنك من المحتمل ألا تنام بسهولة، ما قد يؤدي في النهاية إلى المزيد من المشاكل الصحية.

3. زيادة الوزن:

الحمام الساخن بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، إذ يتطلب الهضم زيادة تدفق الدم نحو المعدة، بينما الاستحمام يدفع تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

لذا إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى الاستحمام في المساء، فمن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة.

4. مضر لشعرك:

والخلود إلى النوم بشعر مبللًا يجعل غطاء الوسادة يمتص الرطوبة ويخلق بيئة دافئة ورطبة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في فروة الرأس، مثل الحكة والتهيج وقشرة الرأس.

أفضل أوقات الاستحمام:

وأجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ/الساخن لتحسين نوعية النوم، ووجدوا أن الوقت الأمثل للاستحمام كان قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين نومك.

وبالتعاون مع مركز العلوم الصحية UT في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة، وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية.