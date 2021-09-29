أحدث إطلالات هاجر أحمد.. تتألق بفستان أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حلت منذ قليل الفنانة هاجر أحمد ضيفة برنامج"معكم"، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على قناة cbc.

وطلت هاجر بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت بأكمام طويلة بنفس اللون، ومزينا ببعض الأزرار باللون الذهبي من الأمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا.

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

وارتدت إكسسورات مكونة من كوليه، وخاتم.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة هاجر أحمد هو مسلسل "أحسن أب"، بطولة على ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامى مغاورى، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوى.