بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة تشارك بها متابعيها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود فوق الركبة، وتميز بأنه غير مزود بأكتاف، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود بأربطة طويلة، وكلاتش باللون الفوشيا، إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها. وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم.