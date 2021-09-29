تفاصيل مؤتمر مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt".. يٌقام الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء أمس المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء Brands & Designers of Egypt، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والمزمع إقامته يوم الجمعة الأول من أكتوبر المقبل بقصر البارون والذي قامت بتقديمه المذيعة شيرين حمدي.

يهدف المهرجان إلى تقديم الدعم إلى المواهب الشابة في مجال الموضة والأزياء من مصممي أزياء وعلامات تجارية مصرية جديدة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقديم تصميماتهم من خلال فعالياته، كما يهتم بمجال عارضي الأزياء فيوفر لهم مسابقة في مجال الـ Modeling بمعايير عالمية ليقدم جيل جديد مدرب من عارضي الأزياء على أعلى مستوى.

وبدأ المؤتمر بكلمة لمؤسس المهرجان كريم البيلي رئيس مجلس إدارة شركة Fashion Republic والتي قامت بإخراج وتنفيذ أكثر من 70 عرض أزياء بمصر والدول العربية والأجنبية، الذي أكد أن الهدف الرئيسي من إقامة المهرجان هو تسليط الضوء على المواهب الجديدة فى عالم الموضة والأزياء سواء مصممين أزياء أو علامات تجارية " بالإضافة إلي تشجيع الصناعة المصرية، فمصر كانت ولازالت بلد الموضة والأناقة، وسيكون المهرجان بشكل موسمي لدعم وإظهار المواهب الجديدة وذلك بدعم ومشاركة كبرى بيوت الأزياء ضيوف شرف المهرجان ويقدمون أحدث تصميماتهم لموسم خريف–شتاء2021/2022.

وأوضح البيلي أن المهرجان في دورته الاولى سيكون مميز وفريد من نوعه وذلك لمشاركة دار الأزياء العالمية لا بورجوازي وممثلها رئيس مجلس الإدارة أنطوان سلامة لأول مرة بمصر، بالإضافة إلى شركة المجوهرات الراقية إرام ويمثلها رئيس مجلس إدارة شركة إرام للمجوهرات رأفت نصار، مجموعة الصغير الجروب ورئيس مجلس إدارتها مصطفي الصغير، ومصممة الأزياء المصرية العالمية سارة أنسي.

كما أكد البيلي أن المهرجان يسعى لدعم مجال الـ Modeling في مصر وضخ أجيال جديدة من العارضات وذلك من خلال مسابقة Egypt Top Model والتي تقام على هامش المهرجان ويتم اختيار الفائزين فيها على أعلى المعايير القياسية من خلال لجنة تحكيم من خلال أبرز الأسماء في مجال الموضة والأزياء على رأسهم كريم الشاعر أفضل عارض أزياء في لبنان لعام 2016، كريم شريف أفضل عارض أزياء في مصر لعام 2017، إلهام وجدي مقدمة البرامج أفضل عارضة أزياء في مصر لعام 2009، الاستايليست سعيد رمزي، ميريت مجدي مديرة الحفلات في فندق هيلتون مصر الجديدة.

ومن جانبه أعرب أنطوان سلامة رئيس مجلس إدارة وممثل دار الأزياء العالمية لا بورجوازي عن سعادته وذلك لتقديمه العرض الختامي للمهرجان الذي يعد العرض الأول لدار الأزياء العالمية بمصر حيث يشاركه كلا من مصمم الأزياء شاربل عازرا ومصممة الأزياء نديم سكي.

ووعد انطوان بتقديم كولكشن جديد لموسم خريف – شتاء 2021 2022 يليق بإسم المهرجان وسيكون مفاجأة ينتظرها الجميع، كما أكد على أن مصر من الدول العريقة التي ترعى مجال الموضة والأزياء وقدمت الكثير من الرواد في هذا المجال مشيرا الى هذا المهرجان سيكون نواة ونقطة انطلاق جديدة يشهد بها العالم ومحبي الموضة والأزياء في العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن أنطوان سلامة وأزياء لا بورجوازي قدما تصميمات لأكثر من 7000 عميل حول العالم بما في ذلك مشاهير هوليود ومشاهير العالم العربي منهم إليسا ونجوى كرم ونانسي عجرم ونوال الزغبي وهيفاء وهبي وأصالة وبلقيس.

وقالت سارة أنسي إنها سعيدة لمشاركتها في المهرجان في دورته الاولى لانه يشجع وينمي صناعة الموضة والفاشون في مصر لانها تحتاج الى مزيد من الدعم لوجود كوادر شبابية جيدة جدا تقدر على المنافسة على جميع الأصعدة العالمية.

وأكدت أنسي أنها ستشارك بمجموعة مختلفة من التصميمات العصرية التي تناسب موسم شتاء 2022، كما أوضحت ان هذا المهرجان يعد مناسبة قوية لاكتشاف مواهب جديدة في عالم الأزياء وفرصة قوية لإثبات أن الصناعة المصرية قادرة على التواجد بشكل أكبر في المحافل الدولية وجاءت مشاركة أنسي في المهرجان بعد أن قامت بالمشاركة في أسبوع الموضة في ميلان ونيويورك.

وأما عن شركاء النجاح والدعم قال "عمر عز العرب" رئيس مجلس إدارة شركة عز العرب الداعمة للمهرجان من خلال العلامة التجارية " DS " التي اعتادت على دعم أسابيع الموضة العالمية بباريس والتي تدعم لاول مرة مهرجان للموضة على أرض مصر إيمانا منهم بسحر وتأثير الصناعة المصرية في هذا المجال العالمي.

فيما قال رأفت نصار رئيس مجلس إدارة شركة إرم للمجوهرات أن مهرجان Brands & Designers of Egypt يحذو في انطلاقته ودورته الأولى حذو المهرجانات العالمية لذا فهم متحمسون للغاية في المشاركة في المهرجان وتقديم الأفضل لنجاح بمشاركة هذا الكم الرائع من المصممين المبدعين في مختلف مجالات الموضة كما وعد بتقديم مجموعة جديدة ومميزة من مجوهرات إرم يوم الجمعة المقبل بقصر البارون.

يضم المهرجان عروض أزياء لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين أصحاب دور أزياء متنوعة منهم: دينا الزرقاني مؤسسة ماركة "زرقاني" للأزياء، ونورهان ونوران السباعي مؤسستي ماركة "لوتشي" للأزياء، وإنجي علوبة مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء إنجي علوبة، وهبه الزناتي مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء هبه الزناتي، ومصممة الأزياء وصاحبة ماركة "سيا"مي نصار، وسارة عبد الرازق المصممة وصاحبة دار الأزياء "سارة عبد الرازق"، وسارة خالد مصممة الأحذية وصاحبة ماركة "سارة خالد ديزاينز" والعروض بالكامل من إخراج مخرجة العروض واستشاري الموضة غدير العجباني.