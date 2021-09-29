منها تشوش الرؤية.. 7 علامات تشير إلى نقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

فيتامين ب 12 ضروري للشعور بالصحة والنشاط، فإذا كنت لا تحصل على ما يكفي، قد تشعر بالإرهاق والدوار وضيق التنفس.

ويساعد هذا الفيتامين خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى دعم الجهاز العصبي وإنتاج الحمض النووي.

وهناك سبع علامات تدل على نقص الفيتامين في الجسم، يجب ألا يتم تجاهلها، وهي كالتالي وفقًا لموقع express.

- تبدو شاحبًا

نظرًا لأن B12 يساعد جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، إذا لم تحصل على ما يكفي منها فقد يتركك تبدو باهتًا، كما قد تصاب بمسحة صفراء على جلدك أو عينيك.

-الشعور بالتعب طوال الوقت

يحافظ B12 على كل شيء يتحرك بسلاسة داخل جسمك، ويمنحك الطاقة التي تحتاجها للاستمرار في يومك.

- تلف الأعصاب

يشعر البعض بالوخز، ولكن عندما يصبح إحساسًا شبه ثابت، فهو علامة شائعة على تلف الأعصاب، الذي يعد أحد أخطر عواقب نقص فيتامين ب 12، وذلك لأنه يساعد جسمك على إنتاج مادة تسمى المايلين، وهي مادة عازلة دهنية لحماية أعصابك.

- الشعور بعدم التوازن

بسبب الضرر الذي يمكن أن يلحقه نقص الفيتامين بجهازك العصبي، يمكن أن يؤثر على توازنك وتنسيقك، ما يجعلك أكثر عرضة للسقوط.

- سوء نظافة الفم

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى الإصابة بتقرحات متكررة في الفم ونزيف في اللثة.

ويعد نزيف اللثة أحد أعراض أمراض اللثة الخطيرة، لذلك قبل القفز إلى تشخيص نقص فيتامين ب 12 ، اذهب لرؤية طبيب أسنانك لاستبعاد أي أسباب تتعلق بالأسنان.

- الشعور بالدوار

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الإصابة بفقر الدم، ما قد يجعلك تشعر بضيق التنفس والدوار، هذا لأن الأكسجين لا يتم حمله حول جسمك عبر خلايا الدم الحمراء بكفاءة كما ينبغي.

ويمكن أن يكون كل من ضيق التنفس والدوخة أعراضًا لمشكلات صحية أكثر خطورة، لذلك يجب عليك زيارة الطبيب لاستبعاد أي أسباب أخرى.

- تشوش الرؤية

يمكن أن يؤثر أيضا على العصب البصري، الذي يربط عقلك وعينيك، ما يتسبب في تشوش رؤيتك، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مزعجًا، إلا أنه عادةً ما يمكن عكسه بسهولة