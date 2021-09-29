تظهران على الرقبة وجلد الإبط.. علامتان تنذران بارتفاع نسبة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الملايين من الأشخاص على مستوى العالم من الإصابة بمرض السكرى، الذي قد ينتج عنه مضاعفات صحية عديدة.

ولا يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أن لديهم ارتفاعًا مفرطًا في الجلوكوز حتى يبدأ الجسم في إظهار علامات مقاومة الأنسولين.

ووجدت دراسة أجريت في مايو 2019 بمشاركة خبراء من عدة جامعات مرموقة منها جامعة هايدلبرغ (ألمانيا)، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نصف مرضى السكري يبدون غير مدركين للحالة الصحية الخطيرة وبالتالي لا يتبعون أي نظام للسيطرة على مستويات السكر في الدم، بحسب ما ذكر موقع timesnownews.

ووفقًا للجمعية الأمريكية للأمراض الجلدي (AADA) ، يمكن أن يؤثر المرض على أجزاء كثيرة من جسمك، بما في ذلك بشرتك، وعند يصل إلى الجلد يعني أن (الجلوكوز) مرتفع للغاية.

كما أن هناك العديد من العلامات التي تظهر على الجلد وأصابع القدم وتحت العين وفوقها وما إلى ذلك، تشير إلى أنك بحاجة إلى فحص مستويات السكر في الدم والأنسولين، لكن الاثنين أعلاه ينتقلان إلى الحساسية أو حروق الشمس أو حتى الجلد "غير النظيف".

وتقول جمعية السكري الأمريكية (ADA) إن إحدى العلامات الموجودة على الرقبة والإبطين، قد تكون علامة تحذير على الارتفاع بشكل خطير، ويشار إلى أن علامتي التحذير على الرقبة والإبطين، هما:

- بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون

هي حالة جلدية تبدأ على شكل نتوءات صلبة بارزة صغيرة تشبه البثور وتتحول فيما بعد إلى بقع من الجلد المتورم والصلب، ويمكن أن تكون صفراء أو حمراء أو بنية اللون.

أما إذا ظهرت على شكل بقع حمراء ومنتفخة وقاسية على الساقين، فإنها تسمى داء النخر الشحمي، حيث يبدو الجلد المحيط به لامعًا مثل البورسلين وغالبًا ما يسبب الحكة والألم، ثم يتشمع ويتضاءل من حيث النشاط.

- منطقة أغمق من الجلد تبدو وكأنها مخملية

قد يعني وجود بقعة داكنة (أو شريط) من الجلد المخملي على الجزء الخلفي من الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو في أي مكان آخر أن لديك الكثير من الأنسولين في دمك، وغالبًا ما تكون هذه علامة على مقدمات السكري.

متى تزور طبيب الجلدية؟

إذا لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه على جلدك، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك، فيمكن أن يسبب مرض السكري العديد من مشاكل الجلد الأخرى.

معظم مشاكل الجلد غير ضارة، ولكن حتى البسيطة منها يمكن أن تصبح خطيرة لدى مرضى السكري، وبمجرد وصولك إلى طبيبك، سوف يتأكد من فحص مستويات السكر في الدم، ويتم تقديم العلاج وفقًا لذلك.

ونادرًا ما يظهر مرضى السكري أعراضًا مؤثرة، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تجاهل الحالة باعتبارها حميدة، عندما تُترك دون علاج، فإن الحالة تترك الشخص عرضة لظهور مضاعفات القلب والأوعية الدموية وتفاقمها.