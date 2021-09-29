موضة أزياء خريف 2021.. لإطلالة أكثر جاذبية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبرز فساتين خريف 2021 من خلال نقشات الورود التي تمنح إطلالة عصرية وكاجوال، وتختلف صيحات الموضة من موسم لآخر، يستعرض «هُن» في هذا التقرير فساتين خريف 2021 للوصول إلى الإطلالة المميزة والمختلفة، ومن تشكيلة خريف 2021 كما جاءت على موقع «jamalouki».

فساتين خريف 2021

فساتين مطبعة بالورود الملونة:

يمكن اختيارها بقصات واسعة ومريحة، بتدرجات ألوان متداخلة التي تبرز الانوثة والجاذبية، مع موضة الأكمام الطويلة والضيقة.

التريكو:

تعتبر الملابس المصممة من خيوط التريكو، من أحدث اتجاهات فصل الخريف، والتي تتميز بأنها تساعد على الشعور بالراحة عند ارتدائها.

الألوان الفاتحة:

تعد الألوان الفاتحة السائدة موضة خريف 2021، مثل اللون الأصفر والوردي مع حقيبة وحذاء متطابق لنفس اللون.

الكشاكش:

تعتبر اخر موضة خريف 2021 وهى من التفاصيل الكفيلة في إضافة لمسة حيوية وفاخرة إلى «لوك» الملابس، لذلك احرصي على اختيار قطعة مزينة بالكشاكش من الأعلى حتى الأسفل كتصميم «ديور».

الشراشيب:

وهى من العناصر المريحة التي تضفى الحيوية على أي قطعة، وتظهر بكثرة في خريف 2021.

الألوان المعدنية:

تعتبر من الألوان التي تميز خريف 2021، فالأزياء المتسمة بلونها المعدني سواء كان ذهبي أو فضي، هذه القطع مميزة وتضفى مزيدا من الرقي والاناقة.

ملابس مشجرة:

هي موضة خريف 2021، وأخذت جزء كبيرا من آخر صيحات الموضة، تعتبر لوك عصري يمتاز بالحيوية.

ملابس مفرغة:

تعتبر الملابس التي تمتاز بالقصات المفرغة موضة خريف 2021، سواء كانت فساتين أو جمبسوت أو شورتات أو غيرها، فجمعت بين الستايل العصري والجذاب.

الملابس اوف شولدر:

يتم فيها المزج بين الستايل الجذاب والدافئ في آن واحد من خلال اعتماد ملابس أوف شولدر متسمة بقماش سميك.

الملابس الصوف:

تعتبر الملابس الصوف احدث صيحات موضة 2021، فهي تعتبر من الصيحات الدافئة والعصرية في خريف 2021.