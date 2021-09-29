خالد سرحان: طريقة زواج الصالونات وحشة أوي.. والفنان إذا لم يكن لديه مساحة هيلجأ للطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الفنان خالد سرحان، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميات: منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن حياته الشخصية والفنية ورأيه في مسألة الزواج، موضحًا: «الزواج أمر صعب جدًا وجواز الصالونات أنيل حاجة في الدنيا.. اتنين يتفاجئوا ببعض وهما شخصيتين مختلفتين تمامًا، وحتى اللي وفقوهم مع بعض ميعرفوش شخصياتهم كويس، والطريقة دي في الجواز وحشة أوي».

سرحان: زوجتي تترك لي مساحة من الحرية

وأضاف «سرحان» أن زوجته متفهمة جدًا لظروف عمله، ولا تغار من معجباته، مشيرًا إلى أنه لديه مساحة من الحرية في علاقته مع زوجته، والفنان إذا لم يكن لديه مساحة سوف يلجأ للطلاق، مشددًا على أن زوجته متفرغة للمنزل فقط، موجهًا نصيحة إلى كل الزوجات قائلا: «سيبيه يخرج مع صحابه، ويسافر مع صحابه كام يوم، وهي كمان ممكن تخرج مع قرايبها أو صاحباتها».

الفرق بين الـ«تريند الحقيقي» والأشياء الغريبة

أما عن مسيرته الفنية، فقال إنه يحب التمثيل وحصل على تكريم منذ يومين في أكاديمية الفنون، وحينها كان يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته، وترك الاحتفال للحصول على التكريم، موضحًا أن الفنان يحصل على الـ«تريند الحقيقي» من خلال عمله، ولكن البعض يعتقد أنه يفعل أشياء مكروهة أو غريبة ليصبحوا «تريند».

دور الجمهور في مسألة الـ«تريند»

وأضاف «سرحان»، أن هناك دورًا على الجمهور وهو الاهتمام بالفن الحقيقي، وألا يجعل الأشياء المكروهة «تريند»، موضحًا أن الـ«تريند» مثل الصحف وبعد انتهائه يأتي آخر، ولكن المشاهد الفنية هي التي تعيش بمرور الزمن.