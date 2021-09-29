رحمة رياض: والدي كان يسميني «علي».. وكلما تذكرته بكيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب كشفها عن العديد من أسرار طفولتها وعلاقتها بوالدها الفنان الراحل رياض أحمد.

طفولة صعبة لـ رحمة رياض

وخلال استضافتها ببرنامج «ABtalks»، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي، أنس بو خش، أوضحت المطربة العراقية، أنها عاشت طفولة صعبة عانت خلالها بسبب العديد من الأزمات، إذ أنه تم منعها من الخروج إلى الشارع، وكان والدها الراحل يحرص على مرافقتها طيلة الوقت.

وتابعت «رحمة»، أن والدها كان يعاملها كالصبي بسبب شعرها القصير، ووصل الأمر إلى حد إطلاقه عليها اسم «علي»، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد أنها ولد بالفعل وليست أنثى، وهو ما سبب لها الشعور بالتعقيد نحو الزواج من أي رجل، قائلة: «كنت قبل كدة أقول مستحيل أتزوج، وبعد الأربعة عشرة سنة أمي أصرّت إني أطوّل شعري وقالت خلاص إنتي أنثى».

وشدّدت رحمة رياض على تعلّقها بوالدها الذي كلما ذكرته أجهشت بالبكاء، كاشفةً عن أنّ المنية وافته خلال نومه في حضنها، ما أشعرها بالذنب لاقتراحها عليه أن يستريح قليلاً من تعبه ويستلقي بين يديها.

شعور بالذنب

وعلى الرغم من معاملته السيئة لها، لفتت المطربة العراقية إلى تعلقها الشديد بوالدها، موضحة أنها تشعر بالذنب حيال وفاته، وذلك لاقتراحها عليه أن يستريح قليلاً من تعبه ويستلقي بين يديها، قبيل وفاته المنية.

إغماء رحمة رياض

وقبل أسابيع قليلة، تصدرت المطربة العراقية، رحمة رياض، تريندات أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعرضها للإغماء المفاجئ، وذلك على هامش حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الموريكس دور في العاصمة اللبنانية بيروت.

سبب إغماء رحمة رياض

وبعد استعادة وعيها، كشفت عن سبب وقوعها أرضًا حينها، موضحة أنها لم تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم وعدم تناولها الطعام.