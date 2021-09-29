بعد حرق شعر الطالبة روان.. نصائح قبل الذهاب للكوافير واحذري هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

صدمتها تلقتها طالبة بالصف الأولى الثانوي تدعى روان قطب وتبلغ من العمر 16 عامًا، بعد أن ذهبت إلى أحد صالونات التجميل لإجراء جلسة تصفيف للحفاظ على شعرها الكثيف والطويل، غير إنها عادت بدونه بعد أن تعرضت لحرق فروة رأس شعرها وتساقطه بالكامل.

الواقعة حدثت في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وروت تفاصيلها أم الفتاة في بث مباشر على صفحة "الخليج 365" بـ"فيسبوك"، وهو ما تسبب في حالة من التعاطف والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون "نعمل إيه قبل ما نروح الكوافير؟".

السؤال أجابت عنه الدكتورة سالي صفوت استشاري الأمراض الجلدية والتجميل لـ"الخليج 365"، مقدمة مجموعة من النصائح المهمة لكل فتاة قبل الذهاب لصالونات التجميل، وذلك على النحو التالي.

1- يجب على الفتاة أن تعلم أن مصفف الشعر أو الكوافير غير متخصص لإعطائها أي نصائح خاصة بالبشرة أو الشعر، و من الأفضل الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية المتخصص.

2- قبل غسل الشعر يحب التأكد من أن الشامبو خالٍ من الفورمالدهيد أو الأمونيا، ومن الأفضل استخدام الشامبوهات الخالية من الصوديوم والسلفات.

3- ينصح عند استخدام صبغات الشعر بأن تكون من شركة معروفة وموثوق بها.

4- أثناء شراء منتجات العناية يجب أن تكون المنتجات من ماركة معروفة، مع ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية.

5- من الأفضل شراء الشامبوهات الخالية من مادة السلفات، وتقليل شراء السيروم والكريمات التي تحتوي على مادة السيليكون قدر المستطاع، لمنع حدوث الجفاف وتساقط الشعر.

6- تجنب استخدام البروتين أو الكيراتين أو الكولاجين، وذلك لأن هذه المواد مضرة جدا وتسبب تلف الشعر.

7- الابتعاد قدر المستطاع عن المواد الضارة التي تستخدم لفرد الشعر، مثل البوتاس والفورمالين، ويجب سؤال صالون التجميل عن نوع المادة وبلد المنشأ واسم الشركة وتاريخ الصلاحية، قبل وضع أي مادة على شعرك.

وبالنسبة للعناية بالبشرة، نصحت الأمراض الجلدية والتجميل، بتجنب جلسات تنظيف البشرة بصالونات التجميل للأسباب التالية:

- يمكن أن تنتقل العدوى من فتاة لأخرى، حيث إنه يوجد بعد أنواع الفيروسات في الجلد، وعند استخدام أدوات التجميل يمكن أن تنتقل من شخص لشخص.

- استخدام البخار لفترات طويلة على البشرة بدون تقنية وخبرة، يؤدي إلى غلق المسامات وظهور المسامات الواسعة وسرعة تكون الرؤوس السوداء.

- الابتعاد عن استخدام أدوات تنظيف البشرة وخصوصا أداة إزالة استخراج الرؤوس السوداء، لأنها تؤدي إلى زيادة التهاب البشرة ونقل العدوى.

- أثناء استخدام ماسكات أو كريمات العناية بالبشرة يجب مراعاة طبيعة كل بشرة، سواء إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة واختيار الكريم المناسب لها.

- إذا قومتي بتشقير شعر الوجه أو إزالة الشعر ممنوع منعا باتا استخدام الكريمات أو الماسكات التي تحتوي على فيتامين سي أو كريمات التفتيح، لمنع تهييج البشرة.