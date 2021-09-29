"البراند يبدأ من 20 جنيه".. نصائح مهمة للفتيات قبل شراء الملابس من الوكالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

في سوق وكالة البلح الذي يبدأ من شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط البلد ويمتد حتى كورنيش النيل، ستجد حتما ما تبحث عنه من الملابس التي تحمل تيكت ماركة عالمية وبأسعار لا تُقارن بالمرة، بتلك التي موجودة في مختلف الأسواق.

فمن "استندات" ملابس مستعملة مختلفة بأسعار زهيدة على الرصيف، إلى القطع "اللُقطة" والاستوك على أرفف المحلات، كان لـ"الخليج 365" جولة ميدانية، إذ تبدأ الأسعار من 20 جنيها لقطعة الملابس "البراند".

وطغى على السوق الملابس المستعملة (البالة) التي تأتي من الخارج من الماركات العالمية، ويتردد على شرائها الكثير من الفنانين، ومن أبرزهم سارة عبدالرحمن ودانا حمدان.

و"البالة" ملابس مستعملة مستوردة قادمة من بعض الدول الأوربية، مثل بلجيكا وسويسرا وإنجلترا، وتُشكل مساحة كبيرة من بضائع السوق، "تدخل مصر عن طريق القنطرة أو بورسعيد ملفوفة، واللَّفة تسمى بالة وتكون نحو 50 كيلو، يتم شرائها بالكيلو متوسط سعره من 80 إلى 150 جنيها"، بحسب تجار في السوق.

وإذا قررت التجول والتسوق بالوكالة، فعليك اتباع بعض النصائح المهمة، وهي كالتالي.

1- ارتداء ملابس مريحة:

أهم شيء قبل الذهاب للوكالة هو ارتداء ملابس مريحة حتى تستطيع أن تتحرك بحرية وسط زحام الشوارع، وأن يكون مكون من طبقات، فإذا شعرت بالحر يمكن أن تستغنى عن قطعة، وأيضاً اختيار حذاء مريح لأنك ستمشي كثيراً.

2- ارتداء جاكيت به العديد من الجيوب:

يفضل ارتداء جاكيت به العديد من الجيوب، حتى تضعين به الأموال والهاتف حتى لا تضطر إلى أخراجهم كثيراً، حيث تكثر السرقة هناك بسبب ضيق الشارع وكثرة زحام الناس.

3- شنطة ظهر كبيرة:

تباع الملابس في الوكالة بداخل أكياس بلاستيكية غير لائقة وغير مؤهلة للاستعمال، لذلك يفضل النزول بشنطة ظهر كبيرة حتى تضع بداخلها ما تشتريه.

4- اتخاذ الإجراءات الاحترازية:

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وسط جائحة كورونا، يجب أن تأخذ معك مناديل معطرة، وكحول والالتزام بأرتداء الكمامة طوال الطريق وتجنب ملامستها.

5- عمل قائمة بالملابس التي تودين شرائها:

تعمل هذه الطريقة على تنظيم طريقك وتسهيل عملية الشراء عليك، حتى تركز على ما تريده ولا يتشتت ذهنك وتتعب سريعاً.

6- اختيار الوقت المناسب:

يفضل النزول في النهار وخاصة ظهراً، حتى تستطع رؤية الملابس جيداً ومعرفة إذا كان القطعة المختارة بها أي عيوب مثل (بقعة أو قطع كبير)، وتكون الشوارع في هذا الوقت هادئة.

7- البعد عن القطع الرخيصة للغاية:

على كل فتاة ألا تنخدع بالقطع رخيصة الثمن، حيث إنها تكون مستعملة ومستهلكة وقديمة، ويفضل الشراء من القطع المستوردة أو ذات العيوب البسيطة التي يمكن إصلاحها من بواقي التصدير.