5 أطعمة تناولها يوميًا يسبب ضررا خطيرا لجسمك دون أن تدرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حتى الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية يأكلون أحيانًا وجبة غير مثالية من وقت لآخر.

وليس فقط الوجبات السريعة هي التي يمكن أن تسبب لك ضررًا، فوفقًا للخبراء، هناك عدد لا يحصى من الأطعمة الضارة التي تتناولها يوميًا وقد تسبب ضررًا خطيرًا لجسمك دون أن تدرك ذلك، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

- التونة:

مليئة بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، ولكن تناول الكثير منها قد يسبب ضررا، لاحتوائها على مستويات قد تكون سامة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق، ما يعرضك لخطر إتلاف الكلى والجهاز العصبي، أو يمكن أن يتداخل مع نمو الدماغ لدى الجنين.

- السوشي:

وجبة الطعام اليابانية المفضلة قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتك، لأن العديد من الأسماك تحتوي على الطفيليات التي يمكن أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي عندما تؤكل نيئة، كما أنها أيضًا مصدر محتمل للسالمونيلا أو غيرها من البكتيريا الضارة.

- البطاطس المخبوزة:

يمكن أن تكون مصدرًا للبكتيريا المخيفة بشكل خطير، لذا عندما يتم طهيها ولا يُسمح لها بالتبريد بشكل صحيح في وجود الأكسجين، يمكن أن تتشكل هذه البكتيريا الخطيرة وتؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

- العسل:

العسل هو أحد الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تحتوي على التسمم الغذائي، حيث يمكن أن يحتوي العسل على جراثيم البكتيريا بسبب قلة العمليات التي يمر بها من شكله الأصلي، وجراثيم التسمم الغذائي يمكن أن تكون من بين هذه البكتيريا الموجودة به.

لذا هذا هو السبب في أن الأطباء ينصحون بتجنب تناول الأطفال العسل، حيث تكون أجهزتهم المناعية عادة أضعف من نظرائهم البالغين.

- جوزة الطيب:

تناول الكثير من هذه التوابل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتك، حيث تصبح قاتلة، وذلك بسبب الميريستسين، وهو مادة سامة يمكن أن تسبب الهلوسة والذهان وحتى الموت.