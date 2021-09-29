أطعمة مفيدة للرجال «تحمي من أمراض القلب والبروستاتا».. منها الطماطم والعدس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

توجد بعض الأغذية التي تساعد على بناء صحة الجسم، خاصة للرجال من يعانوا من مشكلات ضعف البنيه الجسدية وأمراض البروستاتا، وتوجد العديد من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم كما ذكرها موقع «سكاي نيوز» عربية.

هناك بعض الأطعمة التي يستفاد بها الرجال أكثر من النساء من بينها:

أطعمة مفيدة للرجال

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون:

يحتاج جسم الرجال إلى مزيد من السعرات الحرارية، وتساعد اللحوم الحمراء في بناء العضلات والحفاظ عليها، كما تساعد في الحفاظ على الوزن المثالي، لذلك ينصح بتناولها بكميات قليلة.

الشيكولاتة الداكنة:

للشيكولاتة الداكنة بعض الفوائد الصحية للجسم، وتساعد في خفض ضغط الدم، وزيادة الدورة الدموية، والحفاظ على انخفاض الكوليسترول.

المحار:

يساعد المحار في تحسين خصوبة الرجال، يساعد الزنك في إنتاج الحيوانات المنوية ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

ويساعد تناول المحار في علاج تضخم البروستاتا بالإضافة إلى سرطان البروستاتا.

وفي ذلك، أوضحت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أن من الأغذية الأخرى المفيدة لجسم الرجال، الأفوكادو الذي يعمل على خفض الكوليسترول في الجسم للرجال كما أنه يعمل كمنشط جنسي.

وأضافت اثناء حديثها لـ «هُن»، أن من الأطعمة والمشروبات الأخرى المفيدة للجسم، الزنجبيل فهو مضادا للالتهابات ويقلل من التورم وله تأثير مسكن للآلام، مشيرة إلى أهمية السمك في الوجبات الغذائية وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين لاحتوائهما على أوميجا 3، التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن الأطعمة الأخرى المفيدة للجسم الزبادي والحليب لاحتوائهما على الليوسين، وهو الحمض الأميني الذي يساعد على بناء العضلات، كما تساعد منتجات الألبان على الوقاية من هشاشة العظام.

ومن أنواع الخضروات المفيدة للجسم التي تساعد على بناء الجسم جميع أنواع الخضروات الورقية، حيث تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ومن الفواكه المفيدة للجسم البرتقال لاحتوائه على فيتامين سي، من العناصر التي تقلل من خطر تضخم البروستاتا.

أطعمة أخرى مفيدة للرجال

ومن الأطعمة الأخرى المفيدة للرجال كما ذكرها موقع «Web Md».

بذور الشمر:

ينصح بتناولها مرة أسبوعيا على الأقل من الرجال والنساء، لاحتوائها على فيتامين ج، والألياف والبوتاسيوم ومجموعة من المعادن الأخرى المفيدة للجسم.

العدس:

مع التقدم في العمر تصبح العظام ضعيفة، مما يزيد من فرص الإصابة بالكسور والهشاشة، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وينصح بتناول العدس مرة أسبوعيا.

اللب السوري:

يساعد اللب السوري على علاج نقص الماغنسيوم.

الطماطم:

ومن الأطعمة المفيدة للرجال الطماطم لاحتوائها على مستويات مرتفعة من اللايكوبين، ويقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان البنكرياس.